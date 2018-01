Nein, findet Sarah. Sie wohnt in einer WG, ihr Partner in einer eigenen Wohnung. Die junge Familie pendelt mit ihrem 6-monatigen Sohn hin und her. Dadurch können sie sich einer traditionellen Rollenverteilung von Mann und Frau entziehen und sind keine isolierte Kleinfamilie. Zu schön, um wahr zu sein? Die junge Mutter gab Livia Schambron Einblick in ihr Familienleben.