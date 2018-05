Die Kombination von Punk und Erziehung ist keine gängige, denn zu einer ordentlichen Punkmentalität gehört ja auch eine antiautoritäre Haltung. Einer, der beides unter einen Hut gebracht hat, ist Dominic Deville. Der 42-Jährige ist ein Tausendsassa, der sich schon als Plakatkleber, Hausierer, Crossgolftrainer, Zauberkünstler, professioneller Schneeräumer, Radiomoderator, Theaterautor, Spieleerfinder, Schauspieler, Stadtführer, Hundezüchter und Eventmanager betätigt hat. Zudem hat Deville mit seinem Bühnenprogrammen «Kinderschreck» und «Bühnenschreck» die Kleinkunstszene aufgemischt und moderiert mit Deville Late Night seine eigene Show im Schweizer Fernsehen.

Was viele nicht wissen: Dominic Deville ist eigentlich diplomierter Kindergärtner und, wie er es selber nennt, «gescheiterter Punkrocker». Mit seiner Band The Failed Teachers tingelte Deville einige Jahre durch die Lande, heute sind die Auftritte der gescheiterten Lehrer nur noch sporadisch. Seit neustem ist Deville dafür nun auch noch Buchautor. Soeben ist «Punkrock im Kindergarten» erschienen, eine unterhaltsame Ansammlung von Anekdoten aus der Zeit, in welcher Deville an den Wochenenden in Punklöchern den Bierhahn auf ex trank, um am Montag im Kindergarten dann wieder eine Horde 5-Jähriger zu bändigen. In süffig ironischem Ton erzählt Deville von diesem Spagat und zieht Parallelen zwischen der Punk- und Kindergartenwelt.

«Poogo im Kindergarten» wird am 28. Mai im Kaufleuten Zürich getauft.