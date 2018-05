Heute im Info lassen wir die GegnerInnen der Vollgeld-Initiative zu Wort kommen und wir sprechen über Punk im Kindergarten.

Vollgeld-Initiative: Warum sie gefährlich ist

Die Vollgeld-Initiative will die Schweizer Geldpolitik komplett umkrempeln. Künftig soll nur noch die Nationalbank Geld herstellen dürfen, sowohl Banknoten und Münzen als auch das elektronische Geld. Die Schweizer Geschäftsbanken wie die UBS oder die CS, die heute 90% des elektronischen Geldes herstellen, soll das künftig verboten sein.

Die Vollgeld-KritikerInnen warnen von diesem laut ihnen radikalen Systemwechsel und befürchten insbesondere, dass die Initiative ihre Wirkung verfehlt, Schuldenwirtschaft und Finanzspekulation zu unterbinden. Zudem befürchten sie, dass sich durch wachsenden politischen Druck die Unabhängigkeit der Nationalbank gefährdet wird. Die Initiative werfe einige, gute Fragen auf, gehe aber insgesamt zu weit, meint Vollgeld-Kritiker Dirk Niepelt, Wirtschaftsprofessor an der Universität Bern.

Über die Pro-Argumente zur Vollgeld-Initiative sprachen wir gestern im RaBe-Info

Pogo im Kindergarten

Die Kombination von Punk und Erziehung ist keine gängige, denn zu einer ordentlichen Punkmentalität gehört ja auch eine antiautoritäre Haltung. Einer, der beides unter einen Hut gebracht hat, ist Dominic Deville. Der 42-Jährige ist ein Tausendsassa, der sich schon als Plakatkleber, Hausierer, Crossgolftrainer, Zauberkünstler, professioneller Schneeräumer, Radiomoderator, Theaterautor, Spieleerfinder, Schauspieler, Stadtführer, Hundezüchter und Eventmanager betätigt hat. Zudem hat Deville mit seinem Bühnenprogrammen «Kinderschreck» und «Bühnenschreck» die Kleinkunstszene aufgemischt und moderiert mit Deville Late Night seine eigene Show im Schweizer Fernsehen.

Was viele nicht wissen: Dominic Deville ist eigentlich diplomierter Kindergärtner und, wie er es selber nennt, «gescheiterter Punkrocker». Mit seiner Band The Failed Teachers tingelte Deville einige Jahre durch die Lande, heute sind die Auftritte der gescheiterten Lehrer nur noch sporadisch. Seit neustem ist Deville dafür nun auch noch Buchautor. Soeben ist «Punkrock im Kindergarten» erschienen, eine unterhaltsame Ansammlung von Anekdoten aus der Zeit, in welcher Deville an den Wochenenden in Punklöchern den Bierhahn auf ex trank, um am Montag im Kindergarten dann wieder eine Horde 5-Jähriger zu bändigen. In süffig ironischem Ton erzählt Deville von diesem Spagat und zieht Parallelen zwischen der Punk- und Kindergartenwelt.