Morgen Samstag findet auf dem Bundesplatz die Kundgebung „Move for Life“ statt. Es geht darum Haltung & Solidarität zu zeigen gegenüber Menschen auf der Flucht und es geht darum die PolitikerInnen wachzurütteln. Während auf dem Mittelmeer nach wie vor der Ausnahmezustand herrscht, wird die Flüchtlingskrise sowohl in der Politik als auch in den Medien stark vernachlässigt. Fast schon könnte man meinen, die Situation an den EU-Aussengrenzen habe sich beruhigt. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache:

im Mittelmeer ertrunken. und auf den Inseln der Ägäis leben über 17’000 Menschen in Zuständen, welche die geltenden Menschenrechte verletzen.

Fakten, die Sash Wegmüller von Move for Life nicht einfach hinnehmen will ohne etwas dagegen getan zu haben. Im Interview mit Radio RaBe erklärt Wegmüller weshalb es gerade jetzt wichtig ist auf die Strasse zu gehen: