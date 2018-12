Heute steht im Info die Gassenarbeit Bern im Zentrum. Seit 30 Jahren leistet diese wichtige Unterstützung für Menschen, welche am Rand der Gesellschaft leben. Den Podcast gibts hier zu hören (ab Mittag):

30 Jahre Gassenarbeit Bern

Seit 30 Jahren unterstützt die Gassenarbeit Bern Menschen auf Berns Gassen – niederschwellig, anonym und kostenlos. Das kleine, dreiköpfige Team versucht dort zu helfen, wo gerade Not am Mann oder an der Frau ist. Bei der Heiliggeistkirche, im Casa Marcello oder auf dem Drogenstrich an der Taubenstrasse helfen die Gassenarbeitenden mit sauberen Spritzen und Kondomen aus und leisten Unterstützung beim Umgang mit Sozialämtern, oder bei der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit.

Heuer feiert die Gassenarbeit Bern ihr 30-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wiederholen wir die Reportage «Mittendrin am Rand – Unterwegs auf Berns Gassen» (2015), worin Wilma Rall die beiden Gassenarbeitenden Ruedi Löffel und Isa Calvo begleitet.