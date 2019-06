Mehr Gehör verschaffen

Der Nationalrat will den Regionen Gehör verschaffen, weswegen er für Radiovielfalt stimmt. Die CVP will gehörlosen Menschen Gehör verschaffen und Künstler Florian Graf will der Lokalbevölkerung im Berner Nordquartier Gehör verschaffen und verschenkt dafür 25’000 Franken. Dies die Themen der heutigen Infosendung – den Podcast gibt’s hier:

Nationalrat will Radiostandort Bern behalten

Der Entscheid war deutlich und über alle Parteigrenzen hinweg: Mit 120 zu 54 Stimmen bei 10 Enthaltungen sagte der Nationalrat gestern deutlich JA zur Parlamentarischen Initiative «Vielfalt statt Konzentration. Sicherstellen einer dezentralen Programmproduktion durch die SRG». Mit anderen Worten: Der Nationalrat sprach sich dafür aus, dass Bern weiterhin ein wichtiger SRG-Radiostandort bleiben soll.

Eigentlich möchte die SRG-Spitze das Radiostudio Bern auflösen und die Nachrichtenredaktion in Zürich zentralisieren, wo schon die Fernsehredaktion sitzt. Begründet wird dies mit den Herausforderungen der Digitalisierung und dem Spardruck. Seit Monaten leisten Mitarbeitende der Berner Studios Widerstand. Unterstützt werden sie nicht nur von der Politik, sondern auch von der regionalen SRG, der SRG Bern Freiburg Wallis.

Léander Jaggi, Präsident der SRG Bern Freiburg Wallis, ist froh über den Entscheid des Nationalrats. Gegenüber RaBe sagt er, er hoffe, die SRG-Spitze sei nun endlich bereit für den Dialog mit den Regionen. Allerdings bleibt offen, ob der Wegzug des Radiostudios Bern wirklich verhindert werden kann, denn der Ständerat hat noch nicht darüber entschieden.

Anerkennung der Gebärdensprache

10’000 Personen in der Schweiz verständigen sich hauptsächlich mit der Gebärdensprache – Eine Minderheit, die oft untergeht, weil die Mehrheit kaum für die Problematik der Gehörlosigkeit sensibilisiert ist. Dem will die CVP Kanton Bern nun Abhilfe schaffen. Mit einem geplanten, nationalen Vorstoss und einem bereits eingereichten Vorstoss im Kanton Bern verlangt sie die offizielle Anerkennung der Gebärdensprache. Sie fordert von der Berner Kantonsregierung die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit auch gehörlose Menschen ungehindert Zugang zur Schule, zum Arbeitsmarkt, zur Verwaltung und den öffentlichen Dienstleistungen haben, und stützt sich dabei auf die UNO-Behindertenkonvention, die in der Schweiz bereits 2014 in Kraft trat.

Wie der Schweizerische Gehörlosenbund bestätigt, wäre diese Anerkennung ein erster wichtiger Schritt. Sie könnte ermöglichen, eine vertiefte Debatte zu lancieren. Im Kanton Genf beispielsweise wurde die Gebärdensprache vor fünf Jahren offiziell anerkannt, nun beginnen sich auch langsam erste Veränderungen abzuzeichnen. Das Hauptproblem verortet der Gehörlosenbund darin, dass die Politik für die Probleme von gehörlosen Menschen noch kaum sensibilisiert sei, was man mit der Forderung nach Anerkennung der Gebärdensprache ändern könne.

Florian Graf über die Kunst zu entscheiden

«Bewerben Sie sich», steht auf dem Plakat, das bald in der Stadt Bern zu sehen sein wird. Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils V, also der Lorraine und dem Breitenrain, können sich mit einem Wunsch-Projekt um Geld bewerben und zwar um Geld, welches der Künstler Florian Graf ursprünglich von der Stadt Bern gutgesprochen bekam.

Im Rahmen des Projekts «Kunstplätze» schrieb die Stadt 25’000 Franken zur Förderung von Kunst im öffentlichen Raum aus. Florian Graf gewann mit einer aussergewöhnlichen Idee den Wettbewerb: Nicht er selbst will Kunst aus- oder aufstellen, sondern das Geld soll an die Quartierbevölkerung weitergegeben werden. Indem die Bewohner*innen des Berner Nordquartiers dem Künstler mitteillen, wozu sie das Geld einsetzen würden, geben sie ihre Wünsche und Bedürfnisse preis – so Grafs Idee. Das Geld müsse nicht unbedingt in Kunstprojekte fliessen, sondern könne auch in andere Projekte investiert werden, betont Graf. Seine Kunst wird es sein, zu entscheiden, wofür Geld gesprochen wird. Im Gespräch mit RaBe Info hat der international erfolgreiche Künstler sein Konzept vorgestellt.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen und dem Bewerbungsformular