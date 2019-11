Was ist Kreativität?

Diese Frage wird am kommenden Montag im Café Kairo verhandelt. Der Verein philosophie.ch lädt zum Diskussionsabend mit Julia Langkau von der Universität Fribourg. Die Philosophin forscht dort in der Gruppe «The Aesthetic Mind» an einem Projekt mit dem Titel «Learning from Literary Narratives».

Die Kognitionswissenschaftlerin Margaret Boden unterscheide drei Arten von Kreativität, so Langkau im Interview mit RaBe. Erstens die Neukombination von bereits bekannten Elementen, zweitens das Entdecken von Neuem in alten Strukturen – zum Beispiel die Erfindung eines neuen literarischen Stils – sowie drittens das Kreieren von radikal Neuem, welches zuvor undenkbar war.

Was zeichnet die Kreativität von Kunstwerken grosser Künstler*innen aus? Können auch Computer kreativ sein oder braucht es dazu ein Bewusstsein und eine Absicht? Diese und weitere Fragen sollen am Diskussionsabend verhandelt werden.

Sitzplätze können ab sofort reserviert werden unter events@philosophie.ch. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und kostet 20.-