Angespannte Situation in Griechenland

Im RaBe-Info werfen wir heute zunächst einen Blick auf die griechischen Inseln, wo sich die Fronten zwischen der Bevölkerung und der Regierung immer stärker verhärten. Dann fragen wir uns, weshalb in der Schweiz noch immer unzählige Menschen Gratisarbeit leisten, wenn sie zuhause ihre Angehörigen pflegen, Kinder aufziehen oder Hausarbeit leisten. Und im heutigen Radioblog verabschiedet sich Regisseur und Schauspieler Dennis Schwabenland in die wohlverdiente Doppelbürgerschaft.

(Den Podcast gibt’s hier ab ca. 12 Uhr)

Generalstreik auf griechischen Inseln

Auf Lesbos, Samos und Chios hat die Bevölkerung seit Dienstag die Arbeit niedergelegt. Unter dem Motto «Wir wollen unsere Inseln zurück» demonstrieren die Bewohner*innen gegen den Bau von neuen geschlossenen Lagern für Geflüchtete. In der Begleitung von Spezialeinheiten der Polizei sind am Dienstag erste Baumaschinen auf die Inseln gebracht worden. Beim Transport zu den Bauplätzen kam es sowohl auf Lesbos als auch auf Chios zu Auseinandersetzungen, mehrere Personen wurden verhaftet.

Die Menschen auf den Ägäis-Inseln würden sich im Stich gelassen fühlen, erklärt Solange Würsten, Koordinatorin von Action for Education, ein Bildungsprojekt für Geflüchtete. Ganz Europa schiebe das „Flüchtlingsproblem“ an die Peripherie. Würden nun neue abgeriegelte Lager errichtet werden, so rückten Menschenrechtsverletzungen ausserdem aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit.

Geht es nach der griechischen Regierung, so sollen die neuen Camps bereits im Sommer fertig gestellt sein. Ob dieser Zeitplan angesichts des Protests eingehalten werden kann, ist unklar.