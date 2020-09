Giftiges Berner Trinkwasser?

Chlorothalonil. Ein kompliziertes Wort und so auch die Geschichte um dieses jüngst verbotene Pestizid des Agronomie-Konzerns Syngenta. Chlorothalonil wurde grossflächig im Schweizer Grund- und Trinkwasser gefunden. In den Medien war zu lesen, Chlorothalonil sei wahrscheinlich krebserregend, und die Abbauprodukte zudem toxisch. Unser gutes Trinkwasser verunreinigt durch ein giftiges Pestizid? Unsere Redaktorin Nina Hofmann hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht und verschiedene Stimmen in diesem Pestizid-Krimi eingefangen. So hat sie unter anderem mit dem Berner Kantonschemiker Otmar Deflorin, dem Verein 4aqua und dem Landwirt Markus Lüscher gesprochen.