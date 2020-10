Playblack – über die bröckelnde Fassade der Popstars

Verkleiden, Performen, Verzaubern. Playback-Shows versprechen Entertainment und einen Hauch des Glanzes derer, die nachgeahmt werden. Das vermeintlich harmlose Format der Playback Show greift sich die Choreografin und Performerin Joana Tischkau in ihrem Stück Playblack auf. Über das Potenzial der Verkleidung und die komplexe Frage, wer wen oder was wie in der Musik- und Popkultur repräsentieren kann, hat sich Marta Krämer mit Joana Tischkau unterhalten. Playblack ist am 2.10. und am 3.10. jeweils um 20:30 Uhr im Schlachthaus Theater zu sehen.