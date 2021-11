Musik ist noch viel mehr

ganze Sendung

Musik ist im Alltag von den meisten Menschen an ganz verschiedenen Orten zu finden. An verschiedenen Orten, in verschiedenen Fassetten und in verschiedener Lautstärke. Was macht die Musik jedoch mit uns? Wir von Subkutan beschäftigen uns damit, wie Musik auf uns wirken kann.

Musikalische Entdeckungsreise der Sexualität

Jasmin Andergassen praktiziert eine bisher in der Schweiz einzigartige Art von Musiktherapie. In ihrer Arbeit verbindet sie nämlich Musik und das weibliche Erleben von Identität und Sexualität. Dabei geht es keineswegs nur um eine maximale Steigerung der Lust bis hin zum Superorgasmus. Musik könne da ansetzen, wo die verbale Sprache aufhört und Dinge ausdrücken, die unbewusst im tiefen Innern schlummern. Der Beitrag von Lea Stadelmann zeigt Möglichkeiten einer SINNvollen Entdeckungsreise.

Musik als Kitt für das bröckelnde Ich

Unsere Gesellschaft wird immer älter und so nimmt auch die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen zu. Demenz-Betroffenen können je nach Stadium der Erkrankung von deutlich beeinträchtig bis zu stark pflegebedürftig sein. An der Universität Zürich wird erforscht, wie Musik und Geräusche das Wohlbefinden von Betroffenen steigern und ihnen Orientierungspunkte geben können. Über die von ihnen entwickelten Methode des „Musik-Spiegels“ sprach unsere Redaktorin Maël Forster mit Andreas Huber vom Zentrum für Gerontologie an der Universität Zürich.

Farbe und Geschmack von Musik

Die Musikerin Elisabeth Sulser hört Musik nicht nur, sie sieht und schmeckt sie. Sie hat eine sogenannte Synähstesie. Wie sich Musik in der Wahrnehmung von Elisabeth Sulser zeigt und wie für sie Klassik oder Ländler schmeckt hat sie unserer Redaktorin Livia Barmettler beschrieben.

Wie Elisabeth Sulser den Song Bohemian Rhapsody von Queen wahrnimmt: