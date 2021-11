I’M CRAVING FOR METAL (MIT CRAVER)

Am kommenden Donnerstag zwischen 20 und 22 Uhr ist es wieder so weit. Deep Dive kehrt wie jede zweite Woche zurück um über Musik zu reden und dich durch deinen Feierabend zu begleiten.

In Stunde Eins haben wir besuch. Und sehr interessanten dazu. Sie bringen zwei Themen zusammen, die eher selten in dieser Paarung gemeinsam auftreten. Auf ihrer neuen Platte „Lights In The Shadows“ besingen die Band Craver die Liebe, bzw. die Lust. Und das im Metal/Rock-Gewand. Die drei „Gods Of Love“, wie sie sich selbst bezeichnen, besuchen uns im Studio um über vergangene und kommende Releases zu reden und um mit uns gemeinsam in ihre Musik einzutauchen.

Nach diesem gemeinsamen Deep Dive geht es metalmässig direkt weiter. Nach fünf Jahren pause bescherte uns die französische Gruppierung Gojira mit ihrem nun siebten Studio-Zyklus. Die Tauchfahrt rund um das Album „Fortitude“ könnte spannender nicht mehr werden. Dafür ist gesorgt.

Als ob das nicht schon genug wäre, gibt es wie immer die neusten Konzerttipps und eine Gewinnmöglichkeit für Dich. Also Tune In!