PUNK-ZEITREISE UND HAPPY BIRTHDAY

Hey Deep Divers. Heute ist’s wieder soweit: Von 20 bis 22 Uhr gibts wieder volle Dröhnung vom allerfeinsten. Für unsere heutigen Deep Dives gehen wir in der Zeit etwas zurück.

Von 20 bis 21 Uhr widmen wir uns einem Klassiker aus den frühen 80ern. Mit „Hear Nothing See Nothing Say Nothing“ veröffentlichte die Anarcho-Punk-Band Discharge eine durchaus einflussreiche Platte. Sei es für Hardcore, Grindcore oder für den Metal in all seinen Spielformen. Grund genug in diese Platte heute einzutauchen.

In der zweiten Stunde feiern wir einen Geburtstag. Vor genaue 30 Jahren veröffentlichte die US-Hardcore-Band Snapcase ihr erstes Album namens „Lookingglasself“. Dieses Album jedoch als Hardcore abzustempeln, wäre falsch. Mit einem eigenen Twist reicherten sie das Genre an und erschufen sie einen sehr eigenen Sound. Wie das ganze klingt, kannst du von 21 bis 22 Uhr hören.

Also hört’s euch an auf RaBe auf 95.6 mhz oder auf rabe.ch! Rock On!