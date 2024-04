IST DAS NOCH PUNK?

Immer wieder Donnerstags – egal wo du bist, was du machst oder wer du bist – bescheren wir dich mit voller Drönung! Von 20 bis 22 Uhr tauchen wir mit dir im Deep Dive ab in die Welt der Stromgitarren – und das heute mit zwei Lieblingen unserer Moderatoren Max und Paul.

Die Nerven waren bei uns schon mal Thema. Damals kündigten die gebürtigen Schwaben mit der Single Europa ihr neues Album an. Seit einiger Zeit ist es nun draussen, das „schwarze Album“ oder das nach der Band benannte Album. Um was es darauf geht, ob es Punk ist, und wenn nein, ob das wichtig ist… all diese Fragen versucht Paul in seinem Deep Dive zu beantworten.

Das Album Screaming Bloody Murder der Kanadier Sum41 ist bereits etwas älter. Für Max hat es jedoch kaum an Relevant verloren. Mit Heaven :x: Hell erschien zwar dieses Jahr ein neues Album von Sum41, Max entschied sich jedoch für die andere Pille und nimmt euch mit auf seinen Nostalgie-Trip. Wie dieses Album klingt, ob das noch Punk ist und hier wieder, ob das wichtig ist – alles Fragen denen wir uns widmen werden.

Also hör rein, egal ob beim Yoga, Autofahren, Fahrradfahren oder beim Feierabend-Getränk! Von 20 bis 22 Uhr auf RaBe!