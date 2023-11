ETWAS ZU SPÄTE GOLDENE HOCHZEIT

Goldene Hochzeit im Deep Dive!

Wir feiern (nachträglich) unsere 50. Sendung feinster Punk und Metal im RaBe mit einem speziellen Programm. Heute betrachten wir vier Alben mit Specialguest und Plattenfanatiker Beat-Man von 20 – 22 Uhr.

Mit dabei: Die Rockabilly Psychosis And The Garage Disease Compilation, Laterales von Tool, Victory Lap von Propaganda und Google von Sonic Youth. Es wird ein Fest, also schnappt euch euer Lieblingsdosenbier, dreht euer Empfangsgerät auf und hört RaBe (rabe.ch oder 95.6 MHz) von 20 bis 22 Uhr!!!