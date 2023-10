Nach genau 1.5 Jahren schreiten heute wieder die Berner Lokal-Punk-Rocker von BACK EAST ins RaBe-Studio und stellen ihre neue EP «All we left behind» höchstpersönlich vor.



Einschalten um 20 Uhr und aufwärmen für die Plattentaufe am 12.10. im Rössli Bern!!

In der 2. Stunde gibts Black Metal mit der Band Witching aus Philadelphia, die am 29.9. im Berner Dachstock einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.



Also: PUNK ROCK vs BLACK METAL heute 20-22h im DEEP DIVE auf RaBe.

Hinhören wo andere Wegschauen!