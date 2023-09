Vom Blühen, Welken und Wachsen

Heute wieder DEEP DIVE! Die HBHC-Truppe von CHELSEA DEADBEAT COMBO stellt uns ihr neues Album „Thrive and Wither“ live in der Sendung vor. Was hat es auf sich mit dem „Blühen und Welken“? Harte Mucke und Spielspass garantiert – es gibt glaubs auch Merch zu gewinnen! Einschalten um 20 Uhr auf www.rabe.ch / 95.6 MHz.

Death is Nothing to Us! Die zweite Stunde widmen wir der Amerikanischen Post-Hardcore supergroup FIDDLEHEAD AUS Boston, Massachusetts. Ihr neues Album ist ebenfalls am 18. August 2023 erschienen. Und es ist einfach sehr sehr gut!

Tune in.