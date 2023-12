Bereits für ein exklusives Pre-Listening?

Die lokale Nu-Metal-Band A SMALL DISTRICT besucht uns heute höchstpersönlich und bringt dazu noch gleich ihre brandneue EP «Closer» mit (Release: Januar 2024). HEUTE gibt’s bereits eine exklusive Kost-Probe mit unveröffentlichten Songs live and direct bei Radio RaBe!

Stunde 2 wird experimentell, steinig, gitarrenlastig! Im Fokus sind KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD mit Studioalbum Nummer 24 (!). Der schlichte LP-Titel lässt erahnen, dass es spannend wird: «PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation»

Willst du dich für 2 Stunden vom Weihnachts-Wahnsinn ausklinken? Machs dir gemütlich, stell dir dein Dosenbier kühl und schalte 20-22h Radio RaBe ein!

