RaBe hören und Vinyl abstauben!

Silvio, Luca, Lars und Patrick von Desert Lily stellen in der 1. Stunde im Interview mit Flo ihre neue Doppel-EP „Trapped In My Thoughts“ vor. Die 2022 gegründete Band aus der Zentralschweiz spielt emotionalen Rock mit einer Prise Nostalgie und scheut sich nicht davor, ihre Songs mit verschiedenen Genres zu mischen. Emotionaler Rock gespickt mit druckvollen Screams und ruhigen Einflüssen gehören genauso zu ihrem Sound wie ausdrucksstarke Texte.



Ab 21h: 1990 erschien mit Repeater das erste Studioalbum von Fugazi. Das Album der Band rund um Straight-Edge-Legende Ian MacKaye hatte nicht nur in der Vergangenheit Bands wie Rage Against The Machine oder Metz bewegt, sondern schafft es das noch heute. Zumindest bei unserem Moderator Paul, weshalb er das Album zur 2. Stunde mitbringt. Es geht um Routinen, Gewalt, Drogen, Post-Hardcore und vermeintliche Ausbrüche aus dem Genre.



Tune in!

