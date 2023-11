Das ENDe der Welt?

Yo Deep Divers, heute wird’s um 20h richtig hart und heftig! Die Supergroup END rund um Counterparts-Sänger Brendan Murphy hat letzte Woche ein richtig brachial-gutes Album rausgehauen. Wir stellen euch THE SIN OF HUMAN FRAILTY vor. So klingt Metal- / Deathcore 2023!

https://www.youtube.com/watch?v=KGM20HyljEA



Was haltet ihr von Live-Alben? In der 2. Stunde sprechen wir über THE GHOST INSIDE und deren Live-Album von 2021 (ein Jahr nach dem Comeback der Band Aufgrund des heftigen Tour-Bus-Unfalls im Jahre 2015). Nahe am Abgrund hat die Band wieder zurück ins Leben gefunden.

https://www.youtube.com/watch?v=yV_Fu8G0dLg



Better tune in! www.rabe.ch / 95.6 MHz