FAIR PAY – IST STREAMING SO MÖGLICH?

Musikstreaming begleitet unseren Alltag. Jeder Song ist immer verfügbar, ein wahrer Segen für uns Musik-Konsument:innen. Doch was bedeutet das für jene, die ihre Musik veröffentlichen?

Bandcamp machts vor. Auch diese Plattform, macht Alben, EP’s oder Singles Online verfügbar, jedoch geht hier das meiste Geld an die Künstler:innen direkt. Welche Chancen diese Plattform hat, was aber auch an ihr zu kritisieren sein könnte, über das reden heute Paul und Flo von 20-22 Uhr auf Deep Dive. Paul wird hierbei einen Querschnitt durch seine Bandcamp-„Kollektion“ zum besten geben, während Flo für die 2. Stunde eine neu eingespielte Version des Album „The Artist in the Ambulance“ der Post-Hardcore-Gruppe Thrice mitbringt.

„Brecht die Macht der Banken und Konzerne.“ Heute Abend haben wir ja vielleicht die Chance kurzfristig die Macht Spotifys zu brechen. Sei dabei auf Radio RaBe von 20-22 Uhr!