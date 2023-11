Bauen wir zusammen eine geheime Gesellschaft auf?

Heute ZIRKA & TITLE FIGHT im DEEP DIVE (20-22h): Zwei legendäre Alben von zwei legendären Bands im Fokus – einmal aus Bern CH, einmal aus Kingston, Pennsylvania USA:



Ab 20h gibts regionalen Deutschpunk von ZIRKA: Mit «Wer schreit lügt nicht» (2021 / DMB Records) bleibt die Truppe aus unserer Hauptstadt ihrem Motto treu: Roh! Punk! Pogo! Obwohl bereits 2 Jahre alt, schauen wir nochmals gezielt auf die LP mit 13 Songs und einer Portion Alltagsfrust.

ZiRKA – Wer schreit lügt nicht (Official Video)



Um 21h gibts Emo / Indie / Post-Hardcore von TITLE FIGHT mit Fokus auf das dritte Studio-Album „Floral Green“ (2012 / SideOneDummy Records). Doch was steckt hinter Song-Titeln wie „Secret Society“? „…is about being an outsider, which is familiar territory for all four members of Title Fight. As hardcore kids growing up in a small town, they had to learn how to build their own scene, their own society.“

Title Fight performing „Numb, But I Still Feel It“ and „Shed“ at Charm City Artspace in Baltimore, MD

Besser Dosenbier (evtl. alkoholfrei) bereitstellen und einschalten um 20h www.rabe.ch