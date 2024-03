ÜBER BLUTIGE WURZELN UND LIEBE

Yo, yo, Deep Divers. Wir melden uns nach einer kürzeren Pause zurück: Heute gibts wieder puren Hörgenuss und volle Dröhnung von 20 bis 22 Uhr.

In der ersten Stunde beschäftigen wir uns heute mit einem Klassiker aus Brasilien. 1996 erschien mit Roots das sechste Studioalbum von – nennen wir sie aus Einfachheit und Platzgründen eine Metalband – Sepultura. Das Album mischt gekonnt verschiedenste Metalgenres und Hardcore mit traditioneller Brasilianischer Musik und wurde so schnell zu einem Fanliebling.

Bei der englischen Gruppierung Idles dürfte es sich auch um einen Fanliebling handeln. Mit Songs wie Danny Nedelko, Mother oder Never Fight A Man With A Perm sorgten sie für den ein oder anderen Hit, der auch ausserhalb des Punk erfolge feiern konnte. Mit TANGK legte die Gruppe nun ihr fünftes Studioalbum vor. Wie es klingt oder ob die Idles immer noch so abgehen wie davor schon – all dies sind Fragen die wir dir heute beantworten werden. Und natürlich viel Musik hören. So tune-in auf rabe.ch oder 95.6 mhz!