Die geballte Ladung gegen das Januarloch

BLACK TOASTER & DMB-Records (BLAUES PFERD FESTIVAL) – heute gleich zwei lokale Institutionen im Live-Interview:

20:00h BLACK TOASTER: Das Heavy Rock Trio aus Bern hat kürzlich die neue EP „Flying Rage Machine“ veröffentlicht, die jede:n Rock-Banause:n mitwippen lässt! Julian, Alex und Lüdo sind seit 2020 gemeinsam unterwegs und erzählen uns im Interview mehr über ihre Liebe zum „Rock’n’Roll Spirit“.



21:00h DMB-RECORDS / BLAUES PFERD FESTIVAL:

Ende Januar ist es endlich wieder soweit! Das beliebteste Winter-Punkrock-Festival in Bern geht in die dritte Runde. Am Freitag, 26. Januar und Samstag, 27. Januar 2024 werden euch elf grandiose Bands richtig einheizen und den Winterblues vertreiben. Vom guten, alten Deutschpunk über Ska bis hin zum Thrashcore ist für alle etwas dabei!



Was das ganze mit dem Berner Label (+ Bookingagentur + Konzertveranstalter) „DMB-Records“ zu tun hat, erfährst du heute ab 21h live auf Radio RaBe 95.6 MHz / www.rabe.ch