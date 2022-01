Literatur gegen das Januarloch

Kurze Tage, tiefe Temperaturen, leere Portemonnaies – und das nach dem Festtagstrubel! Kein Wunder, fällt die eine oder der andere deshalb zum Jahresanfang in das sogenannte „Januarloch“. Aber keine Angst, Subkutan schafft Abhilfe! Mit Literatur von 3 Berner Autor:innen, ausgewählt von 3 Subkutan-Redaktorinnen.

Jessica Jurassica: „Meine heimliche Liebe zu Bruder Albertus“

Seit sie für ihren ersten Roman «Das Ideal des Kaputten» 2021 den Literaturpreis des Kantons Bern gewann, ist die in Bern lebende Autorin Jessica Jurassica in vielen Bücherregalen vertreten. Als Gründerin des Unterground-Label die „yungen huren dot hiv“, dem Euro-Dance-Duo Capslock Superstar und dem KSB Kulturmagazin ist die Künstlerin multimedial unterwegs. Der Text „Meine heimliche Liebe zu Bruder Albertus“, aus dem sie in diesem Beitrag liest, entstand im Corona-Sommer 2021 und erschien in der aktuellen Ausgabe des queeren Literaturmagazins „Glitter“.

Daniel Glauser: „Aare – Logbuch eines Fährmanns“

Daniel Glauser, Fährmann auf der Bodenackerfähre, hat in seinem Logbuch über ein Jahr hinweg das Leben auf und um die Bodenackerfähre dokumentiert. Mal als stiller, mal als beteiligter Beobachter fing er Stimmungen, Geschichten und Daten über Menschen, Fluss und Natur ein. Aus dem daraus entstandenen Buch „Aare – Logbuch eines Fährmanns“ liest Daniel Glauser uns ein paar Passagen vor – und gibt uns damit Einblicke in seinen Alltag als Fährmann.

Elio Pellin: „Die Geschichte der Silver Biscuits“

Die „Silver Biscuits“ war eine Band, die in den 1960er Jahren für Gesprächsstoff sorgte, heute aber vergessen scheint. „Wilder Beat. Wilde Zeiten. Die Geschichte der Silver Biscuits“ heisst das neuste Buch des Autors Elio Pellin, das die Erinnerungen an diese legendäre Berner Band wachruft. Wüsste man nicht, dass dieses Buch ein fiktionaler „Interview-Kurzroman“ ist, könnte man glauben, dass es die Band tatsächlich gegeben hat.

