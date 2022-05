Die Filmreihe «Femme totale» zu Frauen in der Film- und Kinogeschichte der Kinos Rex und Lichtspiel legt auch einen Fokus auf Frauen im Actionkino. Eine der ersten Action-Film-Regisseurinnen ist die US-Amerikanerin Kathryn Bigelow, die Anfang der 1990er-Jahre mit «Point Break» und «Strange Days» zwei Klassiker des Adrenalinkinos schuf.

Der Filmwissenschaftler und -kritiker Simon Spiegel hält im Kino Rex eine Vorlesung mit dem Titel «Kathryn and her Sisters: Frauen im Actionkino». Monika Hofmann wollte von ihm wissen, was das Besondere an der Arbeit von Bigelow ist, ob Frauen mehr Diversität in Actionfilme bringen und welches sein Lieblingsfilm einer Action-Regisseurin ist.

Die Vorlesung findet am Mittwoch, 1. Juni 2022, um 18:15 Uhr im Kino Rex statt. Um 20 Uhr läuft der Actionfilm «Strange Days» von Kathryn Bigelow. Der Film ist zudem am 6. Juni um 18 Uhr im Rex und am 8. Juni um 20 Uhr im Lichtspiel zu sehen.