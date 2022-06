Talk «Mehr Sichtbarkeit für die Fussball-EM 2022 der Frauen»

In Bern engagiert sich ein junges, feministisches Kollektiv für mehr Sichtbarkeit der Fussball-Europameisterschaft der Frauen. Die Spiele finden vom 6. bis 31. Juli 2022 in England statt, die Schweizerinnen haben sich auch dafür qualifiziert. Doch anders als bei den Männern, hält sich die Fussballeuphorie in der Öffentlichkeit noch in Grenzen, auch die Berichterstattung fällt im Vergleich mit den Männern dürftig aus. Das will das Kollektiv ändern.

Lisa Pfaffen und Deborah Kagerbauer sind Teil dieser Gruppe und erklären, weshalb sie sich für mehr Sichtbarkeit der Fussball-EM der Frauen engagieren und was konkret sie dafür tun. Monika Hofmann hat mit ihnen gesprochen.

Welche Berner Lokale die Fussballspiele zeigen, Facts & Figures zu Fussball und Gleichstellung sowie aktuelle Infos zu den Aktionen des Kollektivs sind auf Instagram unter #em22_grossmachen zu finden.