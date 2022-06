«Die Wirtschaft braucht neue Spielregeln»

Muhammad Yunus gilt als Vordenker in Sachen Mikrokredite. Mit der von ihm gegründeten Grameen Bank vergab er Kleinstkredite an finanziell benachteiligte Menschen. «Hilfe zur Selbsthilfe», so der Gedanken dahinter. Zum 82. Geburtstag des Bangladeschers machte sich das Radio Corax in Halle Gedanken darüber, ob das Konzept der Mikrokredite tatsächlich aufgeht.