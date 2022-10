1 Jahr Jubiläum mit HC-Punk „straight in your face“

Deep Dive feiert morgen Donnerstag den 1. Geburtstag! Ein Jahr bestehend aus einem wilden Blumenstrauss von Schtromgitarrenmusik liegt bereits hinter uns und das nächste wird gestartet.

Ab 20:00 Uhr haben wir PIG SWEAT zu Gast. „Straight forward in your face HARDCORE PUNK from this fresh band from Bern, Switzerland. PIG SWEAT will bring you back to 1981 Washington DC or Boston with their direct blend of HC. They sharpened their knives after their amazing debut self titled LP released in 2020 and are gonna rip you with these ten tracks of absolute relentless aggressiveness.“ Man munkelt also von einem neuen Album – sie erzählen uns sicher mehr dazu!

Und Judihui, ab 21:00 Uhr werden dann die Tischbomben gezündet!!! Max, Paul und Flo lassen das erste Jahr DEEP DIVE nochmals mit den besten Tracks aus den vergangenen Sendungen Revue passieren.