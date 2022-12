Die Disco jeweils am 1. Freitag im Monat im Frauenraum der Reitschule Bern hat eine lange Tradition. In den 80iger-Jahren hiess sie «Frauendisco», dann «Frauen_Disco», seit Oktober 2022 nun «Disco Ribelle». Gestartet als Disco nur für Frauen, sind schon seit vielen Jahren auch trans, inter und non-binäre Personen willkommen – offen für FLINT+, steht auf der Website. Nur der Name widerspiegelte diese identitäre Vielfalt nicht. Mit der Namensänderung hat sich das nun geändert. «Der neue Name ist aber auch eine Hommage an die rebellische Zeit in den 80er-Jahren und soll uns immer daran erinnern, dass diese Disco eine politische Party ist und wir rebellisch bleiben wollen», sagt Lea vom Kollektiv Disco Ribelle.

Das Kollektiv Disco Ribelle, bestehend aus fünf Personen, organisiert dieses politische Tanzen. Wie Lea ist auch Rosina Teil davon. Die beiden erzählen im Interview, wie es zur Namensänderung kam, was der Name bedeutet und wie die Reaktionen auf die Anpassung ausfielen.

Am Freitag, 6. Januar 2023, findet die nächste «Disco Ribelle» statt.