Alles nur ein Traum?

Einen Drachen gebären oder im freien Fall sein – im Traum ist einiges möglich. Verändern sich die Träume in der Schwangerschaft? Wie wurden Träume im Mittelalter gedeutet? Und bietet das luzide Träume möglicherweise eine neue Trainingsmethode?

Die Träume der schwangeren Frau

Fernanda Baquero ist eine Hebamme aus Kolumbien und der Schweiz. Sie hat viele Frauen bei der Geburt ihres Kindes begleitet, in Kolumbien und in der Schweiz, in ihren Häusern und in der Natur. Im Gespräch mit Aviv Szabs erklärt Fernanda Baquero, wie sich die Träume von Frauen während der Schwangerschaft verändern und warum schwangere Frauen auf der ganzen Welt von ähnlichen Träumen erzählen, diese aber unterschiedlich interpretieren.

Sporttraining im Schlaf

Wir träumen jede Nacht und das ist durchaus zeitaufwendig. Könnte man diese Zeit nicht besser nutzen? Im Beitrag von Natalie Heeb erklärt Daniel Erlacher, Dozent am Institut für Sportwissenschaft an der Uni Bern, wie man im Traum seine sportliche Motorik trainieren kann.

Du kannst Klarträumen und möchtest bei einer Studie mitmachen? Melde dich hier.

Traumdeutung im Mittelalter

Michael Stolz, Professor für deutsche Mediävistik an der Universität Bern, erzählt im Beitrag von Simone Keller über die Traumbücher und das Traumdeuten im Mittelalter. Und den Einfluss dieser Praktik auf die mittelalterliche Literatur.

