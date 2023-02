In ihrem ersten Roman «Bild ohne Mädchen» (Limmat Verlag, 2023) thematisiert die in Bern lebende Autorin Sarah Elena Müller einen Fall von Pädokriminalität. Anders als in den gegenwärtigen Debatten rund um den Kinderpornographie-Skandal des österreichischen Schauspielers Florian Teichtmeister, schlägt Müller einen behutsamen, differenzierten Ton an. «In der medialen Berichterstattung ist sehr viel – natürlich auch berechtigte – Wut vorhanden. Trotzdem wünsche ich mir, dass mit dem Thema sachlicher umgegangen wird», so die Autorin. Zu diesem sachlicheren Umgang leistet sie mit ihrem Erstlingswerk einen literarischen Beitrag.

Im Talk erzählt Sarah Elena Müller, weshalb sie die Geschichte in einem linksalternativen Milieu ansetzt, was der mysteriöse Engel für eine Funktion einnimmt und mit welcher Figur des Romans sie im Schreibprozess am meisten gerungen hat.

Die Vernissage des Romans «Bild ohne Mädchen» findet am Dienstag, 14. Februar 2023, in der Buchhandlung Stauffacher in Bern statt.