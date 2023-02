DIE TOTEN KENNEDYS

Hi Freaks. Sehnt ihr euch auch nach Punk am Donnerstagabend zwischen 20 und 22 Uhr? Dann legt Spotify beiseite und dreht das Radio auf. Auch heute sendet Deep Dive wieder feinsten Punk-Rock.

Den Anfang macht Paul mit einer Platte, die er eines Tages in der familiären Vinylsammlung fand, sie auflegte und probt verstört abschaltete. Eine Platte, die er bei der Entdeckung des Punks wieder fand und sofort Fan geworden ist. Die Rede ist von der kalifornischen Band Dead Kennedys und ihr Album In God We Trust, Inc. aus dem Jahr 1981.

In der zweiten Stunde befassen sich Max und Paul mit dem, was sich unter der Internet-Redewendung „Red Deutsch, du H***nsohn“ zusammenfassen lässt. Die beiden zeigen euch ihre liebsten Deutschpunksongs aus vierzig Jahrzehnten der verbalen Provokation und beantworten vielleicht endlich die Frage, wer nun bei Turnstile in den Pit geschissen hat.