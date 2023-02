Abstimmungen zu Verkehrssanierungen

Soll der Kanton in den Neubau von Strassen investieren? Für den bernischen Grossen Rat war klar, dass die Verkehrssituation in Aarwangen sowie zwischen Burgdorf, Oberburg und Hasle untragbar ist. Vergangenes Jahr hiess er deswegen zwei Baukredite gut, für gesamthaft rund 400 Millionen Franken. Mit dem Geld will er Umfahrungsstrassen bauen.

Investitionen in den Strassenverkehr seien unzeitgemäss, befand hingegen ein Referendumskomitee, bestehend unter anderem aus Grünen, SP und Umweltverbänden. Das Komitee ergriff erfolgreich das Referendum gegen beide „Megastrassen“, wie es die Bauprojekte nennt. Am 12. März kommen die Vorlagen deswegen vors Volk.

Ein Pro und Kontra mit Hans Grunder und Nicole Fuhrimann.