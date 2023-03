Mit Unterstützung zuhause wohnen

Als Spitex zuhause Menschen pflegen, als Person mit Behinderung selbstbestimmt Wohnen können oder als Kind die eigenen Eltern zuhause pflegen – im eigenen Zuhause wohnen zu können, ist ein riesiges Bedürfnis. Unser Gesundheitswesen kennt Möglichkeiten, Assistenz zuhause zu organisieren – es gibt aber noch Luft nach oben. In der Sendung heute lernen wir drei Personen kennen, die entweder zuhause unterstützt werden, oder zuhause unterstützen. Was diese Personen verbindet: Das Engagement für ein selbstbestimmtes Wohnen zuhause.

Pflege von der Tür bis zum Herz

Sie hat auch in Wohninstitutionen gearbeitet, aber Menschen zuhause zu unterstützen, das liegt Aysel Büyükisik mehr. Darum hat die Pflegefachfrau ihre eigene private Spitex gegründet. Menschen in vulnerablem gesundheitlichen Zustand in ihren eigenen vier Wänden zu pflegen, das gebe Begegnungen geprägt von viel Verletzlichkeit und umso mehr Vertraulichkeit. Einen Einblick aus ihrem Alltag, im Beitrag von Aviv Szabs.

Selbstbestimmtes Leben mit Assistenz

Simone Leuenberger ist Behindertenrechtlerin und lebt mit Muskelatrophie. Sie lebt auf einem Bauernhof und wird im Alltag von Assistent*innen unterstützt. Im Interview mit Sophie Ashley erzählt sie über ihr Leben Zuhause mit Assistenz, weshalb diese Wohnform noch nicht für alle Menschen mit Behinderung zugänglich ist und warum das Assistenzprogramm unbedingt weiter ausgebaut werden soll. Hier gehts zum Verein inVIEdual.

Wenn minderjährige Kinder Angehörige pflegen

Jedes achte Kind in der Schweiz unterstützt zuhause ein Familienmitglied. Man nennt sie Young Carer. Luana Masullo ist ein Young Carer, über 15 Jahre übernahm sie Betreuungs- und Pflegearbeiten für ihre schwer erkrankte Mutter. Das Thema Young Carer findet immer mehr Aufmerksamkeit, so will die neu geschaffene Webseite young-carers.ch junge Menschen mit Pflegeaufgaben unterstützen und entlasten. Ein Beitrag von Ursi Grimm.

Infos zu Treffen von Young Carer findest du hier.