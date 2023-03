Heute im Info besuchen wir eine Theaterprobe von «Metamorphosen» der inklusiven Theatergruppe Frei_Raum in der Heiteren Fahne und werfen einen Blick in den Dokumentarfilm «Play with the Devil» über den Basler Musiker Manuel Gagneux, der mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Gospel und Black Metal die Weltbühnen eroberte.

Die Beiträge: