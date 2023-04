Dank der aufwändigen Recherchearbeit von Nichtregierungsorganisationen, von Vereinen und Privaten kommen immer wieder Skandale und Geschichten rund um die Machenschaften von Grosskonzernen ans Licht. So berichteten wir vom RaBe-Info in den letzten Wochen etwa über Recherchen des unabhängigen und werbefreien Onlinemagazin Das Lamm zum Emissionshandel von Grosskonzernen oder über einen Bericht der Entwicklungsorganisation Swissaid zur Frage, woher das Gold kommt, das in der Schweiz gehandelt wird.

Dieses Recherche-Handwerk könne man erlernen, sagt die konzernkritische Organisation MultiWatch und stellte ein Handbuch zur Konzernbeobachtung zusammen.

Power to the people, not corporations! liefert einen Werkzeugkasten, um erfolgreich über Konzerne zu recherchieren und Widerstand zu organisieren. Zu Wort kommen dabei unter anderem Stimmen des Collective Climate Justice und des Solifonds, sowie Gewerkschafter*innen aus Peru und Kolumbien.

«Öffentliche Kritik ist unsere einzige Waffe um Konzerne bewegen zu können», sagt Silva Lieberherr von Multiwatch, im Interview mit RaBe.

Nächsten Montag, 24. April, um 19.30 Uhr findet im Politforum im Käfigturm die Vernissage zum Buch statt, dabei gibt es unter anderem eine Gesprächsrunde mit Gast-Autor*innen. Das Handbuch kann unter info@multiwatch.ch vorbestellt werden.