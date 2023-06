StattRadio Sommerausgabe 2023

In dieser Ausgabe: Kultur auf Stadtberner Freilicht-Bühnen

Aufgehorcht – Programmhighlights Sommer 2023 Es tropft…Schweisstropfen von der Stirn, Aaretropfen vom Haar, Glacetropfen von der Waffel, schnell mit der Zungenspitze abgeleckt. Mmmh. Es streckt sich sommerwohlig in Bern bis in die FingerZehenOhrenSpitzen. Hmmm. Blinzeln, sacht, zwischen Sonnenstrahl und verschwommenem Blau. Aus der fernen Nähe erklingt was, bestimmt eine der Shows, die auch auf 95.6 zu hören sind, also liveÜbertragung anknipsen. Nun? Noch zu geniesserisch, um schon hochzulaufen oder doch gleich tropfend los? Mit dem Solarradio als Begleiter*in auf dem sonnigsten Weg zur anderen Seite des Miks, zum live Gespielten, Bewegten, VerrücktBitterbösLustigen, Improvisierten, Entspannten, kindlich Ernsten, Ausgelassenen, phantastisch Schwungvollen. Ob Kopfkino oder mitten im Geschehen – RaBe ist dabei. Also auf in den Sommer!

Jazmin Vazquez

Manchmal macht es offensichtlich Sinn direkt loszulegen und die mühselige Arbeit an Handlungssträngen, Höhepunkten und Dialogen einfach sein zu lassen.

Jonas, Ruben und Ididia, 3 Jungs aus dem Kinder- und Jugendheim Maiezyt in Wabern haben ein Freestyle-Hörspiel erschaffen, das sich hören lassen kann. Kaum im Aufnahmestudio angekommen, entfachte sich ein wahres Feuer aus Spontanität und Kreativität, die allermeisten Aufnahmen sind «one take». Selbst die Bedienung des Mischpults haben die Jungs kurzerhand selber übernommen.

Garniert mit überraschenden Wendungen und sehr viel Witz nimmt die Geschichte um einen Radiomoderator und frischgebackenen Millionär ihren Lauf.

Hut ab und Ohren auf: Wir freuen uns riesig, die 2. Ausgabe des Hörspiel-Projekts «KopfKinoKöniz» zu präsentieren!

Montag, 3. Juli, 15 – 15.30 Uhr; Nachhören: rabe.ch

Unter dem Asphalt schlummert das Sägemehl

Nach letztjähriger zwischen „haubeli Wyyssä“, Sägemehl und Musik zelebrierter Idylle, findet am Samstag 8. Juli die zweite Ausgabe des „Reitgenössischen“ Schwingfestes im Innenhof der Reitschule in Bern statt.

Am Mittag beginnt das Fest mit dem Anschwingen – das ganze live auf Radio RaBe. Für die Verpflegung der Zuschauenden steht eine Bar sowie ein Essensstand bereit. Neben dem athmosphärischen Klang des Hackbrett-Intermezzos bietet das Rahmenprogramm einen Siebdruckstand sowie Gedanken und Austausch zu Schwingen, Tradition und Heimat.

Nach dem der Schlussgang die Emotionen in die Höhe schiessen liess, steht das Sägemehl offen für alle Neugierigen. Doch damit noch nicht genug:

21:00Uhr – Performance „Dr Churz, dr Schlungg und dr Böös“

22:00Uhr – „Mad Heidi“ im Kino der Reitschule

Ab 23:00Uhr – Afterparty im Durchgang & Sous le Pont

Schwingfest-OK

Sommer, Sonne… Openair!

Die ersten Festivals sind bereits vorbei, die Aare über 18 Grad, die Sonne scheint den ganzen Tag und im Idealfall sitzt du gerade mit einem kühlen Getränk im Freien. Der Sommer zeigt sich mittlerweile von seiner schönsten Seite und laut unseren Informationen wird das auch so bleiben. Daher sind wir in absoluter Feierlaune, ganz besonders, wenn die Sonne untergegangen ist und sich unvergessliche Sommernächte anbahnen. Wie immer sind wir auch im diesjährigen Sommer an den schönsten Festivals und werden dich während der ganzen Saison auf dem Laufenden halten. Unsere FestivalexpertInnen haben sich durch etliche Lineups gewälzt und für dich den perfekten Sommernachts-Kalender komponiert. Nicht nur wegen des guten Weins empfehlen wir gleich zu Beginn einen Abstecher nach Montreux. Das gratis Programm lässt auch in der 57. Ausgabe des Jazz Festivals keine Wünsche offen. Ob Konzerte, DJ-Sets, Filmvorführungen, Jam Sessions oder Pool-Partys, dank KünstlerInnen wie Mansur Brown, Noria Lilt oder Teki Latex lohnt sich die Reise an die Waadtländer Riviera allemal!

Du geniesst die Sonne lieber im Weyerli? Auch gut, dann kannst du direkt nach der Badi ans Holligenfest. Adilettras und Mista Sanchez servieren dir dort die heissesten Tunes aus dem RaBe-Kosmos. Wenige Tage später geht es weiter mit dem legendären «Gugus Gurte». Stahlberger, Biandapid, Crème Solaire und viele weitere MusikerInnen verwöhnen dich dort mit ihren aktuellen Hits.

Falls du der Hitze der Stadt in die Berge entfliehen willst und klassische Musik magst, dann pack die Wanderschuhe ein und besuche das Musikdorf Ernen im Wallis, wo es Barock- und Kammermusik, Jazz sowie Lesungen von queeren AutorInnen wie Helene Hegemann oder Simon Froehling gibt. Für Abwechslung in diesem Festivalsommer sorgt auch das Humortage Sommer Spin-Off. Max Uthoff, Martin Sonneborn und FIL begleiten dich im Berner Generationenhaus und im Rössli mit scharfem Humor durch den Spätsommer.

Sobald sich die Sommerferien dem Ende nähern, treffen wir uns im Mokka in Thun für das «Am Schluss Festival». Besuche uns hier für die Auftritte von Hatepop, Kerala Dust und Shitney Beers.

Lass uns den Sommer in vollen Zügen geniessen und gemeinsam unvergessliche Festivalmomente schaffen. Egal, ob du die Sonne am Genfersee, in der Badi oder an einem anderen magischen Ort erlebst. Der Sommer hat noch viele Höhepunkte für uns bereit. Verpasse nicht die Gelegenheit, mit uns die heissesten Tunes, humorvolle Auftritte und grossartige Musik zu erleben. Mach dich bereit für eine unvergessliche Festivalsaison, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Cheers auf den Sommer!

Mirco Petrini & Magdalena Nadolska

Holligenfest (FREE) (23.6. – 25.6.23)

Location: Holligen

Highlights: ADILETTRAS, MISTA SANCHEZ, DISCODISCO!

BERNER HUMORTAGE (29.7.23 / 16.9.23)

Location: Berner Generationenhaus

Highlights: Max Uthoff – Moskauer Hunde, Sa. 29.07. Martin Sonneborn Sa. 16.09.

Montreux Jazz Festival (FREE) (30.6. – 15.7.23)

Location: Montreux

Highlights: Mansur Brown, Skee Mask, Teki Latex, Noria Lilt

Musikdorf Ernen Festival (30.6. – 10.9.23)

Location: Ernen, Wallis

Highlights: Charl du Plessis, Queerlesen, Helena Winkelmann

Lakesplash (7.7, 8.7.2023)

Location: Seematte in Twann, Bielersee

Highlights: QUEEN OMEGA, Naomie Cowan, Nattali Rize

Am Schluss (FREE) (9. BIS 30. JULI 2023)

Location: Cafe Bar Mokka, Thun

Highlights: HATEPOP, KERALA DUST, SHITNEY BEERS

SamStagmorgen SingerSongwriter Festival (9. JULI 2023)

Location: Schloss Hünegg

Highlights: El Ritschi, Lindsay Ferguson, Andy Trinkler

GUGUS GURTE (FREE) (12.7. – 16.7.23)

Location: Heitere Fahne, Bern

Highlights: Stahlberger, Biandapid, Crème Solaire

Lunaria Outdoor Festival (22.7. – 23.7.23)

Location: Wiese in Trub, Trub (CH)

Highlights: Apostat, Chewlie, b2b, Elin

Openair am Bielersee (11. – 13. August)

Location: Strandwiese in Vinelz

Highlights: Klangphonics, E-L-R, The Slackers

Schütz Sommerbühne (FREE) (11.8 – 16.9.23)

Location: Sützenmatte, Bern

Highlights: Honshu Wolves, Moscato Luna & Emili Gómez, String Stranglers

Festival am Waldrand (20. – 23.9.23)

Location: Waldrand beim Gurten

Highlights: Pierre Omer‘s Swing Revue, Puff! Völlig losgelöst (Theater), Daydance

Kultur auf Stadtberner Freilicht-Bühnen

Diesen Sommer hilft RaBe mit, zwei schmucke kleine Bühnen in der Stadt Bern zu bespielen. Wir freuen uns sehr, dass wir das diesjährige Sommerprogramm im lauschigen Innenhof des Berner Generationenhauses mitgestalten! In dieser ruhigen Stadtoase gibt es den ganzen Sommer durch Konzerte, Mittagsgespräche, Kinderprogramm oder Openair-Kino. Der Innenhof ist gratis zugänglich, es gibt Grillstellen und eine Bar. Bei dem Humortage Spin-Off am 29. Juli gibt es dort eine Sensation: Max Uthoff, bekannt aus der TV-Sendung „Die Anstalt“ im ZDF zeigt an dem Abend sein Programm „Moskauer Hunde“. Glasklar in der Sprache und höchst amüsant katapultiert Max Uthoff den Geist aus der Komfortzone des Denkens. So überzeugend böse und zugleich unterhaltsam war im deutschen Kabarett schon lange keiner mehr! Wie im Fernsehen greift er aktuelle Ereignisse in Politik und Gesellschaft satirisch auf und begeistert das Publikum mit seinen theatralen, aber stets sachlich kühlen Fallanalysen. Sichere dir jetzt dein Ticket für einen Liegestuhl-Platz auf berner-humortage.ch.

Auch die Schützenmatte wird nach letztem Sommer erneut mit einer offenen Bühne unter freiem Himmel belebt. Mit viel Herzblut und in einer partizipativen Kuratierung bespielt, wird die Schütz Sommerbühne vom 11. August bis 16. September interdisziplinär benutzt: Live-Konzerte, Open Mics, Tango-Milongas, Spoken Word, Jugend-Workshops, Forró-Tanztrainings, vielleicht gar Breakdance, Nouveau Cirque oder Rollschuh-Disco. Das Programm entsteht laufend! Ein Blick auf www.schuetzenmatte.be lohnt sich also. RaBe organisiert die Schütz Sommerbühne gemeinsam mit der Kulturgruppe Schützenmatte. So werden wir auch unsere Mikrophone für die Acts öffnen und senden live einmal pro Woche von der Schütz.

Magdalena Nadolska

Blaton

Blaton hinterlässt am 1. Juni Spuren. Von einer Fläche und einem Punkt wie beim Highheel bis zum weltbewegenden Ökologischem Fussabdruck. Zu Gast ist Frieda Fölmli. Sie ist Schuhmacherin in dritter Generation und musste ihr Geschäft nach 111 Jahren schliessen. Lange noch hat sie Sohlen repariert, auch wenn neue Schuhe billiger zu haben sind.

Blaton, Donnerstag 1. Juni, 17-18 Uhr

à suivre #43

2020 wurden die Semesterpräsentationen des HKB-Studiengangs Sound Arts mit dem Format «à suivre» zum ersten Mal auf RaBe in einem Radio-Mix gespielt, da die Abschlussprojekte nicht live gezeigt werden konnten. Der HKB gefiel es so gut bei uns, dass sie die «à suivre»-Sendung zur festen Grösse im Rahmen der Semester-Abschlüsse machten.

à suivre #43, Samstag 3. Juni, 20-22 Uhr

QUART – das Jukebox-Spektakel

Ein Jahr lang hat das Projekt-Team von „QUART – eine Jukebox in Bern West“ erforscht, wer aktiv und engagiert im Quartier unterwegs ist. Schulklassen, Bands, verschiedene Vereine, Organisationen und Institutionen, aber auch Einzelpersonen und Familien nahmen teil und so brachte das Projekt gegen 300 Menschen zusammen. Zwischen dem 3. und 10. Juni erreicht das Projekt seinen Höhepunkt in einem „Jukebox-Spektakel“ auf der Wiese des Schwabguts. RaBe überträgt live am 4. Juni. Mehr zum Projekt findet ihr unter NEWS.

QUART – das Jukebox-Spektakel, Sonntag 4. Juni, 16-19 Uhr

Klimawandel: Interviews mit Expert:innen

Der Klimawandel wird überall diskutiert. Wir sprechen mit Wissenschaftler:innen über die Zunkunft der Schweiz, was sich ändern muss und wo die Schwierigkeiten sind. Experten:innen aus den Themen Schnee, Gletscherschmelze, Klimatologie, Sozialwissenschaften und Energie geben Auskunft über die Fakten und Problematik. Interviewt wurden Dr. Christoph Marty vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung, die Klimatologin Dr. Franziska Siegrist, der Leiter der Forschungsgruppe erneuerbare Energien an der ZHAW Dr. Jürg Rohrer und der Studiengangsleiter für erneuerbare Energien und Ökotechnologien Prof. Dr. Hendrik Nordborg. Sendung produziert von Hanna Taverna und Martin Winter (Greenpeace Freiwillige, Regionalgruppe Zürich)

Klimawandel: Interviews mit Expert:innen, Montag 5. Juni, 17-18 Uhr

Leporello on Air

Im Juni gibt es bei der Nachwuchs-Redaktion „Leporello on Air“ drei Spezialsendungen zu hören. Sie entstanden im Rahmen von Fäger-Frühlingskursen in Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang. Dabei tauchten die Kinder und Jugendlichen radiofon in die drei Themen „Essen“, „Tiere“ und „Farben“ ein.

Leporello on Air, Dienstag 18:30-19 Uhr

Feministisches Streikradio

Vertreterinnen der Community-Radios von Aarau, Basel, Bern, Chiasso, Genf, Schaffhausen, Winterthur und Zürich gleisen gemeinsam ein nationales Radioprojekt auf, das am 14. Juni in einem 24 Stunden-Programm zum feministischen Streiktag mündet. Unter anderem übertragen wir aus einem Sendebus live die Veranstaltungen, Konzerte und Reden vom Bundesplatz und machen Live-Schaltungen zu unterschiedlichen Streik-Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. Mehr Infos zum 14. Juni gibt’s unter AKTUELL.

Feministisches Streikradio, Mittwoch 14. Juni, 00-24 Uhr

Säbeli Bum Festival

Im Juni steht wieder das Säbeli Bum Festival an. RaBe ist natürlich wieder mit dabei! Das Festival von Freaks für Stars mit Konzerten, Theater, Spiel und Spass geht vom 14. bis 17. Juni und findet dieses Jahr im Brünnenpark in Bern Bethlehem statt. Wir übertragen live das Programm vom 17. Juni.

Säbeli Bum Festival, Samstag 17. Juni, 15-22 Uhr

Humortage Sommer Special

Unsere Berner Humortage bekommen 2023 einen Spin-Off im Sommer! So wird der Innenhof des Berner Generationenhauses in den Sommermonaten dreimal durch RaBe bespielt. Den Start im Juni macht Rebekka Lindauer. Alle weiteren Infos findet ihr auf berner-humortage.ch und unter HÖRMAL.

Humortage Sommer Special, Samstag 24. Juni, 20-23 Uhr

Radio Kunterbund

Bei „Radio Kunterbund“ machen Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf Radio für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. Die Redaktion der Stiftung Humanus-Haus wird pro Jahr ungefähr vier Sendungen produzieren. Die Sendungen laufen jeweils am Mittwochnachmittag. In der ersten Ausgabe am 28. Juni geht es um das Thema „Veränderte Begleitformen in der Geschichte“.

Radio Kunterbund, Mittwoch 28. Juni, 17-18 Uhr

Radio loco-motivo

Wegen unserem „Feministischen Streikradio“ am 14. Juni gibt es die Radio loco-motivo Sendung bereits eine Woche früher am 7. Juni.

Radio loco-motivo, Mittwoch 7. Juni, 17-18 Uhr

