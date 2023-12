StattRadio Januar 2024

In dieser Ausgabe: Vom Lokalradio zum Regionalradio

Aufgehorcht – Programmhighlights Januar 2024 Welcome to 2024. Das alte Jahr ist schon wieder vorbei und das Neue da. Wie schnell ist doch alles immer wieder rum und verändert sich, ohne dass wir es so richtig merken. Meist wird es uns dann bewusst, wenn wir zum Beispiel ab 1. Januar ein neues DAB+ Radio kaufen, um RaBe von weiter weg empfangen zu können. Oder wenn ein weiterer HipHop Künstler, statt ein Rap Album, Musik aus einem anderen Genre rausbringt. Oder jemand für seine Arbeit und seinen Einsatz in einem bestimmten Gebiet geehrt wird. Alle drei Beispiele, so verschieden sie auch sind, haben etwas gemeinsam: es geht um eine Erweiterung, Vergrösserung, Ausbreitung: von Lokal zu Regional, vom Freundeskreis zur deutschen Formation und von Bern nach Memphis.

Was können wir daraus lernen? Alles ist im Wandel, alles kommt zu seiner Zeit, auch wenn wir das Gefühl haben festgefahren zu sein. Doch wenn wir ernten wollen, müssen wir auch sähen und manche Dürren durchstehen, dann folgt „er“ (der Er-folg). Alles Gute fürs neue Jahr allen RaBinnen und RaBen und allen anderen Vögeln da draussen von nah und fern!

Samira Kohler

Hörmal

Die Deutsche Formation Web Web unter der Leitung des italienisch-deutschen Jazzpianisten Roberto Di Gioia hat schon diverse Produktionen auf den Markt gebracht. Mit „Web Max II“ führt sie die vor ein paar Jahren installierte, vielversprechende Kooperation mit dem Stuttgarter Vokalisten und Rapper Max Herre fort. Der Fokus von „Web Max II“ liegt auf der Münchner Musik der 1970er-Jahre, eine Mischung aus Jazz, Krautrock und Instrumental. Diese Musik habe eine Magie, weil sie nicht aus einem Kalkül heraus entstanden sei, sondern einer Intuition folgt, die frei ist von Konventionen und herkömmlichen Mustern, so Di Gioia. Wegweisend für die Zeit waren aus seiner Sicht Passport, Amon Düül und Embryo. Das Album ist Bestandteil der RaBe-Playlist, insbesondere der Sendung Supernova (jeden 2. Samstag von 14 bis 16 Uhr).

Luca D’Alessandro

News

Blues Zeppelin gelangt zu Ehren

Die Blues Foundation in Memphis ist eine Stiftung, die sich der Förderung und Erhaltung des Blues verschrieben hat. Regelmässig prämiert sie Initiativen und Personen, die sich für den Blues einsetzen. Zu den Ambassador:innen des Blues gehört auch Mark Stenzler mit seiner Sendung «Blues Zeppelin». Im Januar bekommt Stenzler den begehrten «Keeping The Blues Alive Award KBA» verliehen. Stenzler spiele eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung und Förderung von Bluesmusikern und bringe sie ins Bewusstsein der weltweiten Blues-Community, so die Laudatio. Der gebürtige New Yorker und ehemalige Radiopirat bei Radio Free Ithaca ist seit 1978 ein leidenschaftlicher Radiomacher. In den 1980er-Jahren siedelte er in die Schweiz über, wo er seine Radiokarriere fortsetzte – so auch bei Radio Bern RaBe.

Mark, herzlichen Glückwunsch!

Luca D’Alessandro

Aktuell

Vom Lokalradio zum Regionalradio

Am 1. Januar ist es soweit: RaBe wird das Sendegebiet massiv vergrössern können und durch einen Wechsel bei der DAB+-Verbreitung mit den beiden Berner Regionalradios gleichziehen. Radio Bern 1 und Radio Energy Bern verbreiten ihre Programme zwar über den gleichen UKW-Sender wie RaBe, zur Zeit aber über einen sehr viel leistungsfähigeren DAB+-Sender. Sie sind daher insbesondere in den Autoradios und ausserhalb der Stadt Bern sehr viel besser zu empfangen. Nun wechselt auch RaBe zu diesem Verbreitungsdienst, womit der Nachteil bei der Empfangbarkeit über DAB+ ausgeglichen wird.

Leider erhält RaBe dafür nicht mehr Mittel als in den vergangenen Jahren für das deutlich kleinere Sendegebiet. Medienpolitisch ergibt das eigentlich keinen Sinn: Angemessener wäre es wohl, wenn das BAKOM den mit dem Aufstieg in die höhere Liga verbundenen Mehraufwand auch durch eine höhere Zuweisung aus dem Topf der Haushaltsgebühren abgelten würde.

Auch in programmlicher Hinsicht wird sich RaBe anpassen. Wird vermehrt über die ganze Agglomeration Bern berichten und beispielsweise im Januar, auf der RaBe-Clubtour, aus diversen Kulturlokalen im neuen Sendegebiet verschiedenste Anlässe live übertragen.

Der Auftrag zur Erbringung lokaler und regionaler Informationsleistungen wird sich in der ab 2025 gültigen Konzession auf den gesamten Verwaltungsbezirk Bern-Mittelland beziehen. Laut bisheriger Konzession gehörte nur die Stadt Bern zum eigentlichen Sendegebiet. Dieses wird daher in Zukunft also erheblich grösser sein, und RaBe wird vom Lokalradio zum Regionalradio. Demgegenüber haben sich Radio Bern 1 und Radio Energy Bern gar nicht mehr um eine Konzession beworben. Für sie gibt es daher auch keine Programmauflagen mehr, und sie sind nicht mehr verpflichtet, irgendwelche lokalen oder regionalen Informationen zu verbreiten. RaBe wird in Zukunft der einzige Radioveranstalter sein, der einen solchen Informationsauftrag im Bereich von Stadt und Region Bern erfüllt.

Auszug aus dem Journal B Bericht von Willi Egloff, umformuliert und ergänzt

von Martin Schneider

Willi Egloff & Martin Schneider

Aufgehorcht

RaBe Clubtour

Um uns in unserem vergrösserten DAB+ Sendegebiet bekannter zu machen, begeben wir uns ab Januar auf Clubtour. Bis Ende Monat sind wir vier Mal unterwegs. Los geht es am 6. Januar mit dem Konzert von „The Dead Brothers“ aus dem La Singe in Biel. Ende Januar ist aber noch nicht Schluss. Voraussichtlich werden wir bis in den März hinein unterwegs sein.

Clubtour, diverse Daten und Zeiten (siehe Programm)

Deep Dive

Am 11. Januar ist BLACK TOASTER bei „Deep Dive“ zu Gast. „We sound like an old Jeans jacket“ – warum das so ist, erklärt die neue Stoner-Rock-Sensation aus Bern höchstpersönlich im Interview.

Deep Dive, Donnerstag 11. Januar, 20-22 Uhr

Bi aller Liebi…

„Bi aller Liebi…“ macht am Sonntag 14. Januar eine spezielle Sendung gemeinsam mit dem feministischen Streikkollektiv live aus dem RaBe-Wohnzimmer. Ihr seid herzlich eingeladen vor Ort am Randweg 21 dabei zu sein. Los geht es um 17 Uhr.

Bi aller Liebi…, Sonntag 14. Januar, 17-18 Uhr

à suivre #44

Taucht ein in die faszinierende Welt des Sound Arts-Studiengangs. Die Studierenden gewähren euch vorab einen exklusiven Einblick in das bevorstehende à suivre-Festival, das am 19. & 20. Januar 2024 stattfindet. Ihr dürft gespannt sein, denn die Künstler:innen plaudern nicht nur über ihre einzigartigen Werke, sondern entführen euch auch direkt ins Klanguniversum – live aus dem Studio! Freut euch zudem auf spannende Gespräche mit Teresa Carrasco, der Studiengangsleiterin von Sound Arts, sowie Peter Kraut, dem Taktgeber und stellvertretenden Leiter der HKB Musik.

à suivre #44, Montag 15. Januar, 20-22 Uhr

Der 1’000’061. Art’s Birthday

Der Studiengang Sound Arts der Hochschule der Künste Bern rückt der Kunst auf den Leib und feiert den 1’000’061. Art’s Birthday. In diesem Jahr wird der Art’s Birthday im Rahmen der Sendung „4 the Record“ über die Bühne gehen.

4 the Record Art’s Birthday, Mittwoch 17. Januar, 20-21 Uhr

Anders

Suberi Büez

Die Sendung „Suberi Büez“ wird es im neuen Jahr leider nicht mehr geben. Rety und Rony wollen ihre Zeit in Zukunft in andere Projekte investieren. Sehr schade! Aber ein Comeback mit einer neuen Idee sei nicht ausgeschlossen, haben die beiden gemeint.

der Morgen (Sa)

Ab dem neuen Jahr wird der Samstagmorgen nicht mehr derselbe sein. Bruce und Baba haben beschlossen aufzuhören. Mehrere Sendungsmachende von „Botz 3000“ werden in die Bresche springen und den Samstagmorgen übernehmen. Sehr schade, dass für Bruce und Baba jetzt Schluss ist! Aber wir freuen uns natürlich trotzdem auch auf die neue Generation, die dem Samstagmorgen ein neues Gesicht verleihen wird! Bruce und Baba, danke für all die schönen Sendungen! Und wer weiss, vielleicht wird das Radiofieber doch irgendwann wieder zu stark sein…

der Morgen, Samstag 08-11 Uhr

