StattRadio April 2024

Aufgehorcht – Programmhighlights April 2024 Das hier ist das letzte gedruckte StattRadio. Natürlich wird es das StattRadio weiterhin geben. Allerdings ausschliesslich digital. Dafür interaktiv-lebendiger denn je. Der Entscheid «Weg vom Print» ist uns nicht leichtgefallen. Aber er macht Sinn, hat sich doch in den vergangenen Jahren die gesamte Kommunikation auf die digitalen Plattformen verlagert. Die Webseite rabe.ch und die zugewandten Social-Media-Kanäle sind rege besucht. Sie bieten in Echtzeit allerhand Informationen, bereitgestellt von den rund 200 Sendungsmachenden, die tagein tagaus bei RaBe ein- und ausgehen. Und sie werden es weiterhin tun, ein- und ausgehen, die Kanäle mit spannenden Informationen füttern.

… findet alle vier Wochen am Montag um 21 Uhr statt.

Die Schweizer Urban-Szene lebt – wöchentlich veröffentlichen junge Newcomer ihre ersten Songs auf Spotify & Co. Häufig geht es der Hörerschaft um den Vibe, wir fokussieren uns auf die Lyrics! Artists werden ins Tonstudio vom HipHop Center eingeladen, um über ihre Songtexte zu sprechen. Im Format „1 Song, 1 Story“ tauchen wir in die Entstehung eines ihrer exemplarischen Stücke ein. Im „Songwriting-Radar“ reagieren wir auf neue Releases aus den Tiefen des Mundart Hip Hop. Vielleicht landet schon bald eines dieser Songs in deiner „Aareschloufe“.

Aber wo sind Benjamin und Otto?

Die Sendung Subkutan hat zwei neue Mitglieder: Anne Estermann und Kayra Pamuk. Sie machen beide ein Praktikum bei Subkutan. Angefangen hat das Prakti im Februar und seitdem ist es richtig losgegangen. Neben Subkutan studiert Anne, 23, Sozialanthropologie und Psychologie und arbeitet nebenbei noch in einem Restaurant. Kayra, 19, reist umher, arbeitet in einem Café und gibt Stellvertretungen. Das Studium beginnt bei ihr erst im Herbst. Die beiden machten schon ihren ersten Beitrag für Subkutan, in diesem Beitrag ging es um Fischkonsum. Anne erzählte Kayra in einem kurzen Interview wie sich die ersten Male bei RaBe bisher angefühlt haben:

Der erste Schritt ins RaBe: als würde ich bei einem Kollegen in die Wohnung laufen.

Das erste Interview: das Mikrofon hat nicht funktioniert und mir sind die Finger eingefroren.

Die erste Redaktionssitzung: schön wars!

Die erste Strassenumfrage: brauchte mich Überwindung, ich war aber überrascht, wie sehr die Leute sich selbst sind am Mikrofon.

Der erste Eigentext einsprechen: ich habe in den Spiegel geschaut und zu mir selbst geredet.

Das erste Mal im Studio: irgendwie war alles etwas zu gross für mich.

Der erste Kurstag: sehr anstrengend und viel Vorfreude

Die ersten zwei Monate im Praktikum: es passt!

Festivalradio Musikdorf Ernen



Feuer und Flamme. Diesen Spruch kennt ihr vielleicht von unseren beliebten Goodies, den RaBe-Zündhölzli. Ab dem 5. April wird dies auch on air öfters zu hören sein! Dann startet nämlich wieder das Festivalradio Musikdorf Ernen, dieses Jahr zum Thema „Feuer und Flamme“. Mehr Infos findest du hier

Blaton

Glaubst du an Gott oder denkst du schon frei?

„Wir liefern nichts vorgekautes, deshalb haben wir auch keine Dogmen. Wir sind dafür, dass die Menschen selber denken.“ , das sagt Sandra Frey, zusammen mit Lukas Rytz, Sie hat sie das Co-Präsidium der Freidenkenenden-Vereinigung Bern-Freiburg-Solothurn inne. Die beiden sind am 4. April zu Gast bei Blaton in einer Sending in der sich alles um Weltanschauungen dreht. Ob sie die richtige Vereinigung sind um gegen die Allmacht der offiziellen Landeskirche in vielen gesellschaftlichen Bereichen einzustehen, auf welche drei Preiler sich ihr Selbstverständnis stützt und welche politischen Ziele sie verfolgen, darüber sprechen wir um 17:00 auf RaBe.

Bruce kommt zurück

Nach fast 18 Jahren als Moderator von Der Morgen am Samstag ist es für Bruce Caldwell Zeit für ein neues Projekt. Ab dem 14. April gibt es alle vier Wochen von 8 bis 10 Uhr „Rise and Shine“ mit einem Schwerpunkt auf erbaulicher Musik aus allen Genres der Americana-Musik, darunter in der zweiten Stunde ein besonderer Spotlight auf die Geschichte der Gospelmusik.

Bern Teens

I üseri nächschti gits umenas Thema wo nit gnue behandlet cha wärde: Sexualisierte Gwaut. Anders gsit, jeglichig Gwaut in Form vo sexuellem Übergriff. Z’ziu vo de sändig isch z’Problem für öich zuehörer*inne klarer darzstölle u öich bewusst zmache, wo sexualisierti Gwaut igentlich genau afet. Unterstützt chunt üsi sändig vomena Interview mit Bern schaut hin. Auso loset am 2. April am 8i unbedingt Radio RaBe!

RaBe-Clubtour

Die RaBe Clubtour durch die neuen Sendegebiete geht weiter! Nächster Stopp ist am Samstag, den 20. April im LaKuz Langenthal und am 27. April im Käptn Holger Langnau. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!

