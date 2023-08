StattRadio September 2023

In dieser Ausgabe: Brennende Themen in den Darstellenden Künsten

Aufgehorcht – Programmhighlights September 2023 Der September steht vor der Tür und mit ihm eine Fülle spannender Sendungen und Veranstaltungen, an denen RaBe aktiv teilnimmt. Besonders hervorzuheben sind die Berner Nachhaltigkeitstage, an dessen Eröffnungsfest am 9. September das RaBe-Team beteiligt ist und den Auftakt mit Beiträgen und Wortmeldungen mitunterstützt. Die Nachhaltigkeitstage bieten die Möglichkeit, über ökologische Themen nachzudenken. Ausserdem sei in dieser StattRadioausgabe das Augenmerk auf die Sendung «Radio Kunterbund» gerichtet, produziert von Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. Diese Sendung trägt als Titel «Jede Stimme hat das Recht gehört zu werden» und versteht sich nicht nur als eine Plattform für Informationen und Unterhaltung. Sie ist auch ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass Radio als Medium zum Abbau von Barrieren und zur Inklusion beiträgt. Wir freuen uns auf diese und alle anderen tollen Sendungen auf RaBe.

Luca D’Alessandro

Hörmal

Radio Kunterbund ist ein Radioformat von Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. In gemeinsamer Arbeit produzieren wir unsere eigenen Sendungen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, aus der Lebenswelt von Menschen mit Unterstützungsbedarf zu erzählen und dadurch die Gesellschaft zu sensibilisieren.

Wenn wir es schaffen, unserem Gegenüber mit offenem Herzen zuzuhören und versuchen seine Lebenswelt und somit sein Handeln zu verstehen kommen wir dem Ziel der wahren Begegnung und so einer inklusiven Welt, in der jede*r von jede*m lernen und wachsen kann, einen Schritt näher. Radio Kunterbund verschenkt jede Sendung einen kunterbunten Strauss an Stimmen und bildet sich verbunden durch die Arbeit an den Themen stetig selber weiter.

Claudio Eyer

News

Berner Nachhaltigkeitstage

Auch im Spätsommer 2023 steht die Stadt Bern zwei Wochen lang im Zeichen der Nachhaltigkeit. Den Auftakt der Berner Nachhaltigkeitstage bildet das grosse Eröffnungsfest am 9. September auf dem Bahnhofplatz und im Berner Generationenhaus. Der Verkehr wird abgesperrt und macht von 11 bis 17 Uhr Platz für eine belebte Flanierzone. Ein kunterbunter Markt mit rund 80 Veranstaltenden, eine Modeschau, regionale Köstlichkeiten und lauschige Konzerte sorgen für einen abwechslungsreichen Tag.

RaBe ist mit dabei und sammelt eure Statements zum Thema Nachhaltigkeit. Was kannst du tun? Was wünschst du dir von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft? Was nervt dich am Thema? Komm vorbei und lass deinen Gedanken freien Lauf! Die Statements werden dann in der Folgewoche im Klangbecken zu hören sein.

Nach dem Eröffnungsfest geht es in den Quartieren weiter. Während zwei Wochen laden Veranstalter*innen zu Workshops, Führungen oder Ausstellungen für alle Altersgruppen ein. Das ganze Programm findet ihr unter Bern.ch/bnt

Martin Schneider

Aktuell

Brennende Themen in den Darstellenden Künsten

Eine Konferenz, ein Marktplatz der Möglichkeiten, Kunst, Workshops und Parties – es ist ein äusserst vielseitiges Programm, das vom 15. bis 17. September im Rahmen des Netzwerktreffens «M2ACT × BURNING ISSUES – Performing Arts & Action» in Bern stattfindet.

In den Schweizern Theatern ist viel in Bewegung, landauf, landab wird hitzig diskutiert: Leitungsteams stehen unter Beschuss, es gibt Forderungen nach sozialer Nachhaltigkeit, #MeToo, feministischer Streik. Es sind gesamtgesellschaftliche Themen mit denen auch die Darstellenden Künste konfrontiert werden.

Was ist zu tun? Welche Veränderungen braucht es, um die Darstellenden Künste in die Zukunft zu führen? m2act, das Förder- und Netzwerkprojekt des Migros-Kulturprozent, und BURNING ISSUES, die deutsche Grassroot-Bewegung für (Gender-)Gerechtigkeit und Diversität laden ein, um Antworten zu finden. Die drei Tage werden in der Bundesstadt in Kollaboration mit dem Inklusions-Projekt IntegrART, den Bühnen Bern, der Dampfzentrale Bern und dem Schlachthaus Theater Bern durchgeführt.

Nationale und internationale Akteur:innen, die sich für einen gerechten und nachhaltigen Kulturbereich engagieren, widmen sich dabei folgenden Fragen: Wie können wir gerechtere Arbeitsbedingungen, echte Teilhabe und Zugänglichkeit im Kulturbetrieb ermöglichen? Was setzen wir der strukturellen Erschöpfung entgegen? Und wie bringen wir (Self-)Care-Arbeit und künstlerisches Schaffen miteinander in Einklang?

RaBe ermöglicht es, auch Nicht-Kulturschaffenden an der Diskussion dieser brennenden Themen und damit am Netzwerk-Treffen teilzunehmen und sendet am Samstag 16. September live aus der Dampfzentrale. Von 15 bis 18 Uhr übertragen wir den Marktplatz der Möglichkeiten, der von unserer Sendungsmacherin Maja Brönnimann („Gschächnütschlimmers„) und der sex-positiven, feministischen und veganen Drag-Kreatur „Soya the Cow“ (Daniel Hellmann) moderiert wird.

«M2ACT × BURNING ISSUES – Performing Arts & Action», Samstag 16. September, 15 – 18 Uhr

Magdalena Nadolska

Aufgehorcht

Solidaritätslauf für Sans-Papiers

Am 9. September sind wir auch in diesem Jahr wieder mit dabei beim Solidaritätslauf für Sans-Papiers auf dem Münsterplatz. Unsere Übertragung startet um 13 Uhr.

Samstag 9. September, 13-18 Uhr

Eine Konferenz, ein Marktplatz der Möglichkeiten, Kunst, Workshops und Parties – es ist ein äusserst vielseitiges Programm, das vom 15. bis 17. September im Rahmen des Netzwerktreffens «M2ACT × BURNING ISSUES – Performing Arts & Action» in Bern stattfindet. In den Schweizer Theatern ist viel in Bewegung, landauf, landab wird hitzig diskutiert. Was genau die Diskussionspunkte sind könnt ihr unter AKTUELL nachlesen. RaBe sendet am 16. September live vom Netzwerktreffen aus der Dampfzentrale.

M2ACT × BURNING ISSUES – Performing Arts & Action, Samstag 16. September, 15-18 Uhr

Humortage Sommer Special

Unsere Berner Humortage haben in diesem Jahr einen Spin-Off im Sommer bekommen! So wurde und wird das Berner Generationenhaus in den Sommermonaten dreimal durch RaBe bespielt. Am 16. September wird Martin Sonneborn zu Gast sein. Mehr Infos findet ihr auf berner-humortage.ch.

Humortage Sommer Special, Samstag 16. September, 19:30-23 Uhr

Wir sind Fri-Son: 40 Jahre alternative Kultur

Im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums vom Fri-Son wollten sie einen Podcast erstellen, der die Geschichte des Raums aus der Sicht derjenigen erzählt, die sich in den letzten vier Jahrzehnten für das Fri-Son engagiert haben. Die sechs Folgen gibt es auf RaBe ab dem 18. September zu hören.

Diverse Daten (siehe Programm), 12-12:30 Uhr

Enlazados

In der ersten Sendung nach der Sommerpause wird Marina Jovanovic bei «Enlazados» zu Gast sein. Sie ist Kulturvermittlerin bei der Bibliomedia in Lausanne.

Enlazados, Dienstag 19. September, 19-20 Uhr

BernTeens

Wir, die BernTeens, sind nach einem Sommer mit Sendungen zu dritt endlich wieder komplett:)) Um dies zu «feiern», haben wir entschieden die kommende Sendung mal ganz anders zu gestalten: Am 19. September werdet ihr als Zuhörer*in Teil eines Krimidinners sein. Wir vier werden uns eine Pizza bestellen:)) Schaut, dass auch ihr etwas Leckeres zur Seite habt und dann findet mit uns zusammen raus, wer schuldig ist!! Wir zählen auf eure Mithilfe… Wie die Sendung genau ablaufen wird, erfahrt ihr, wenn ihr am besagten Dienstag einschaltet:)

BernTeens, Dienstag 19. September, 20-21 Uhr

Deep Dive

Eine der besten Schweizer Hardcore Bands? Da wollen wir doch mal genauer hinhören – die «Local Heroes» von CHELSEA DEADBEAT COMBO sind bei «Deep Dive» zu Gast und quatschen mit uns über ihr neues Knaller-Album «Thrive and Wither».

Deep Dive, Donnerstag 21. September, 20-22 Uhr

Neu

El Templo

Mit «El Templo» startet im September eine neue spanischsprachige Musiksendung. Die beiden Macher, Rodrigo und David kennt ihr vielleicht schon von «RadioActivos». Musikalisch erwarten euch elektronische Klänge, aber nicht nur. Zudem gibt es immer mal wieder Konzertberichte, Interviews und auch Buch- und Filmtipps.

El Templo, Freitag 16-17 Uhr

