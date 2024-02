StattRadio März 2024

In dieser Ausgabe: Aber wo sind Benjamin und Otto?

8. Berner HUMORTAGE

Aufgehorcht – Programmhighlights März 2024 Das hier ist das letzte gedruckte StattRadio. Natürlich wird es das StattRadio weiterhin geben. Allerdings ausschliesslich digital. Dafür interaktiv-lebendiger denn je. Der Entscheid «Weg vom Print» ist uns nicht leichtgefallen. Aber er macht Sinn, hat sich doch in den vergangenen Jahren die gesamte Kommunikation auf die digitalen Plattformen verlagert. Die Webseite rabe.ch und die zugewandten Social-Media-Kanäle sind rege besucht. Sie bieten in Echtzeit allerhand Informationen, bereitgestellt von den rund 200 Sendungsmachenden, die tagein tagaus bei RaBe ein- und ausgehen. Und sie werden es weiterhin tun, ein- und ausgehen, die Kanäle mit spannenden Informationen füttern.

Luca D’Alessandro

Hörmal

8. Berner HUMORTAGE

Die Idee der Humortage ist klar: Lachen, Lachen und sich einen Ast lachen!

Was motiviert den RaBe-Staff eigentlich für die jährliche Organisation dieses Anlasses? Unser Anliegen ist es, die Vorstellungen möglichst niederschwellig zu günstigen Preisen sowie gratis per Live-Übertragung im Radio anzubieten. Unser Gütesiegel heisst meistens: Satire auf höchstem Niveau. Ausserdem möchten wir Nachwuchs-Künstler:innen eine Plattform bieten und dem Berner Publikum Stars aus dem deutschsprachigen Raum präsentieren, die in der Schweiz bisher noch wenig bekannt sind.

Bei den 8. Berner Humortagen vom 6. bis 9. März stehen Philipp Weber, Cenk, Erika Ratcliffe, Leila Ladari und die Crew von Stand Up Bern auf der Bühne des Kunst- und Kulturhauses VISAVIS. Dabei sind auch zwei RaBe-Moderator:innen auf dem Line Up: Mike Baader von «Dialäck du mir» und Trixie Matseraka, die früher bei «Botz3000» on air ging und aktuell zum Freitagskolumnen-Team des «RaBe-Infos» gehört.

Alle Infos und Tickets gibt es auf berner-humortage.ch

Magdalena Nadolska

Aktuell

Aber wo sind Benjamin und Otto?

Zu meiner Freude bin ich seit Anfang Februar Teil des Teams vom RaBe-Info. Vielleicht ist euch meine Stimme nicht unbekannt, während eines Jahres konnte man sie bei Subkutan hören. Man kann auch von mir lesen oder meine Beiträge sehen, beim Bieler Tagblatt und beim TeleBielingue. Vor knapp zwei Jahren gelang mir der Quereinstieg in den Journalismus über die Bieler Medien.

Biel ist seit 15 Jahren meine Wahlheimat. Aufgewachsen bin ich in einem schattigen Bergtal, in einem Kanton der so klein ist, dass oftmals auch Schweizer:innen ihn weder besucht haben, noch kennen. Zudem hat man da noch vor nicht allzu langer Zeit Frauen mit dem Schwert enthauptet, wenn man glaubte, dass sie einen Pakt mit dem Teufel führen. Meine Entscheidung für Biel war also auch eine klare Entscheidung gegen meine alte Heimat.

Vor meiner Zeit als Journalistin arbeitete ich in verschiedenen sozialen Institutionen, weil für mich Begegnungen mit Menschen das Leben ausmachen. Manche dieser Institutionen sind super und es wird sie auch noch geben, wenn wir in einer besseren Welt leben. Aber andere beschränken sich darauf soziale Probleme zu verwalten und spielen der Industrie und dem Erhalt des kapitalistischen Systems in die Hände, statt Probleme wirklich zu lösen. So entschied ich mich den Beruf zu wechseln.

Trotz meines Nachnamens interessieren mich als Journalistin ausschliesslich Fakten. Dennoch sammle ich nebenher Märchen. Allerdings keine, die kleinen Mädchen Angst vor Freiheit einjagen. Im Gegenteil.

Journalistin zu werden, war ein Kindheitstraum von mir. Inspiriert hat mich die Figur Karla Kolumna aus der Zeichentrickserie Benjamin Blümchen. Und manchmal ist mein Alltag wirklich so. Denn wie Karla, will ich wissen, welche Machenschaften die Behörden treiben. Nur weiss ich nicht, wo Benjamin und Otto sind.

Ursi Grimm

News

Das letzte gedruckte StattRadio

Liebe Leser:innen,

Du hältst mich zum letzten Mal in den Händen. Ich bin die letzte gedruckte Ausgabe des StattRadios. Geboren wurde ich, als das Projekt «Alternatives Lokalradio Bern ALB» keine Sendekonzession erhielt und die idealistischen Radio-Enthusiast:innen trotzdem einen Kommunikationskanal brauchten. Statt Radio gemacht wurde eben das StattRadio gedruckt. Nach dem Sendestart von RaBe wurde die Zeitung dann schlanker, durch die Möglichkeiten der neuen Webseite noch schlanker, bis sich die Zeitschrift in das Faltblatt verwandelte, das Du gerade liest.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach mir gesunken. Die Menschen informieren sich online, Ressourcen werden knapper und die Aussicht auf mehr Bäume tut gut. In der Produktion, im Druck und der Distribution bin ich zu einem grossen Budgetposten geworden – der nun für andere tolle Sachen frei wird, zum Beispiel für das vergrösserte Sendegebiet.

Und so einfach wirst du mich nicht los! Mich gibt’s für Mitglieder bereits als bunten online Newsletter mit Videos, Audios und Direktlinks, der monatlich in deinen virtuellen Briefkasten flattert! Du kannst mich überall dabei haben und an Freund:innen weiterleiten.

Wir lesen uns!

Dein StattRadio

Magdalena Nadolska

Aufgehorcht

Weekend Soul

Am Sonntag, 3. März 2024 ist bei Weekend Soul Jazztrompeter Keyon Harrold zu Gast. Er hat im Januar sein drittes Studioalbum «Foreverland» (Concord) veröffentlicht. Im Gespräch verrät er uns mehr über sein jüngstes Albumprojekt, bei dem er mit namhaften Künstlern wie Rapper Common und Jazzpianist Robert Glasper zusammengearbeitet hat. Auch über sein grosses Idol Miles Davis und dessen Einfluss auf seine Musik werden wir sprechen.

Weekend Soul, Sonntag 3. März, 11-13 Uhr

8. Berner Humortage

Im März gibt es was zu lachen! Vom 6. bis 9. März finden unsere 8. Berner Humortage im Kunst- und Kulturhaus VISAVIS statt. Natürlich übertragen wir alle vier Abende wieder live für alle, die nicht vor Ort dabei sein können. Die Übertragungen starten jeweils um 20:00 Uhr. Wer alles auftritt und weitere Infos findet ihr unter HÖRMAL und auf www.berner-humortage.ch

Berner Humortage, Mittwoch-Samstag, 6.-9. März, 20-23 Uhr

Ändlosschloufe

„Jazz what ???“ – Viel mehr als das findet man/Frau an der 41. Festivalausgabe im idyllischen Ort Cully am „Cully Jazz Festival“. Anfang April steigt die Party mit Worldmusic, Hip Hop, Soul, elektronischen Klängen und natürlich Jazz am Genfersee. Eine musikalische Vorschau auf diese geballte Ladung Musik gibt es am 13. März von 14:00 – 16:00 Uhr in der Ändlosschloufe.

Ändlosschloufe, Mittwoch 13. März, 14-16 Uhr

RaBe Clubtour

Auf unserer Clubtour machen wir am 13. März halt im Kofmehl in Solothurn. An diesem Abend werden „Jaya the Cat“ auf der Bühne stehen.

Clubtour, Mittwoch 13. März, 20-24 Uhr

Hörspiele aus dem Haus der Religionen – Dialog der Kulturen

Das Haus der Religionen – Dialog der Kulturen und die Radioschule klipp+klang haben in den Herbstferien 2023 einen dreitägigen Hörspiel-Workshop durchgeführt. In diesem Workshop hat eine Gruppe kreativer Kinder und Jugendlicher ihre eigenen Hörspiele geschaffen. Dabei haben sie alles selber gemacht: von der ersten inhaltlichen Idee über die Dialoge und Geräusche stammt alles von ihnen. Sie sind selber auch die Sprecher:innen in ihren Hörspielen. Die Aufnahmen für die Hörspiele erfolgten bei Radio RaBe.

Hörspiele aus dem Haus der Religionen, Mittwoch 27. März, 17-17:30 Uhr

Neu

Hörkombinat:Politik

Ab letztem November haben wir vorab sechs «Hörkombinat:Politik» Folgen ausgestrahlt. Das «Hörkombinat:Politik» der Wochenzeitung WOZ bespricht in einem halbstündigen Podcast aktuelle politische Themen, dies immer auch mit Expert*innen Interviews. Wir fanden, dass wir den Podcast gerne permanent in unser Programm aufnehmen möchten. Einen fixen Sendeplatz bekommt der Podcast nun jeden zweiten Dienstag um 12:00 Uhr.

Hörkombinat:Politik, Dienstag 12-12:30 Uhr, alle 2 Wochen

Das ganze StattRadio als pdf oder das aktuelle Programm anschauen