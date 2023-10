StattRadio November 2023

In dieser Ausgabe: Noah Pilloud stellt sich vor

Norient Timezones

Liebes RaBe-Mitglied, wo ist nur die Zeit geblieben? Wir schicken dir hier schon die November-StattRadio-Ausgabe!!! Für uns ein Grund, das Jahr Revue passieren zu lassen und MERCI zu sagen. Wir möchten uns bei dir bedanken. Danke für deine Mitgliedschaft. Danke, dass du uns hörst, mit uns lachst, singst und tanzt! Wir freuen uns, dass du Teil der RaBe-Community bist und laden dich am 11. November zu unserem Merci Fest in die Zoobar ein! Am besten trägst du dir diesen Termin direkt in deinen Kalender ein, damit nichts dazwischenkommt. Wir sind schon voller Vorfreude und möchten gemeinsam mit dir feiern.

Miriam Pfeiffer

Hörmal

Die Podcast-Reihe TIMEZONES erkundet die vielfältigen Lebens- und Arbeitswelten von Künstler*innen weltweit: Was bedeutet es heute, in verschiedenen Ländern, Städten und Kontexten im Bereich Kultur und Kunst zu leben und zu arbeiten? Die Gedanken und Stimmungen der Künstler*innen, ihre sozialen, politischen und intellektuellen Realitäten und ihre (Lebens-) Philosophien kommen in experimentellen Audiocollagen zum Ausdruck, die neuartige Formen des Austauschs, des Zuhörens und Erzählens anregen.

TIMEZONES spielt dabei mit Formaten und Inhalten: der Podcast bewegt sich zwischen Journalismus und Experiment, Dokumentation, Ethnografie, Fiktion, Klangkunst oder Improvisation. Gemeinsam mit lokalen Produzent*innen und Künstler*innen entstehen dabei Porträts und aktuelle Geschichten aus Städten rund um den Globus, die einen sehr persönlichen Eindruck in das weltweite und aktuelle Musik- und Kunstgeschehen ermöglichen.

TIMEZONES ist ein gemeinsames Projekt des Goethe-Instituts und Norient, dem weltweiten Redaktionsnetzwerk für zeitgenössische Musik- und Medienkulturen. Mittlerweile sind drei Staffeln auf Spotify, Deezer, Stitcher oder Apple Podcast verfügbar. Die vierte Staffel startet im September 2023.

Norient Timezones auf RaBe, Sonntag 17-18 Uhr, alle 4 Wochen

Janina Neustupny

News

RaBe MERCI Fest

Liebe RaBe-Hörer*innen: auch dieses Jahr möchten wir Danke sagen! Danke, dass du RaBe hörst, danke für deine Mitgliedschaft und für deine RaBe-Treue. Danke, dass du dabei bist, mit uns lachst, singst und tanzt, ob im Auto, im Büro oder irgendwo an einem lauschigen Plätzchen daheim. Wir freuen uns, dich in der RaBe-Community dabei zu haben!

All das gehört gefeiert:

Wir laden dich und deine Liebsten am Samstag, den 11. November 2023 zu unserem RaBe MERCI Fest in die legendäre Zoobar in der Lorraine ein.

Los geht es ab 19:00 Uhr mit Free Drinks für unsere RaBe-Mitglieder.

Ab 20:30 Uhr geht es weiter mit dem Finale der RaBe Stickerjagd.

Ab 21 Uhr spielt die Singer-Songwriter Folk-Pop Band Frost & Fog und im Anschluss feiern wir zu adilettras DJ Set, die uns mit einem smoothen Hip-Hop Feuerwerk durch die Nacht bringen!

Komm vorbei und lass das Jahr gemeinsam mit uns ausklingen!

Der Eintritt ist frei!

Cheers & liebe Grüsse vom RaBe-Team

Aktuell

Hoi zäme ,

ich bin Noah Pilloud und seit Ende der Sommerpause das Küken im RaBe-Info-Team. Bei meinen ersten Flugversuchen on Air war ich zwar noch etwas nervös, mittlerweile fühlt es sich aber schon fast vertraut an.

Doch genug der Vogel-Metaphern, ich soll an dieser Stelle ja etwas über mich erzählen und mich nicht in unausgegorenen Wortspielereien üben. Wobei das schon ein erster Fakt über mich ist: Ich mag schlechte Wortspiele und einen spielerischen Umgang mit der Sprache. Das ist wohl mit ein Grund, weshalb es mich in den Journalismus zog – doch bei Weitem nicht der einzige.

Ich weiss nicht mehr wann genau ich mir in den Kopf setzte, dass ich Journalist werden will. Es wird irgendwann im Verlauf der Sekundarstufe gewesen sein. Seither verfolge ich dieses Ziel Schritt für Schritt. Ich schrieb während des Gymnasiums für eine Lokalzeitung, engagiere mich seit dem Studium bei der «bärner studizytig», absolvierte Praktika und arbeite seit über einem Jahr als Redaktor bei «Journal B». In all der Zeit wuchs meine Begeisterung für den Journalismus zusehends.

Das Recherchieren, das Dranbleiben, die spannenden Gespräche, der Einblick in die unterschiedlichsten Lebensrealitäten – das alles macht es für mich zu einem Traumberuf. Das Entwerfen und Wieder-Verwerfen, das Ringen um das richtige Wort, die treffendste Formulierung, das Zweifeln – das alles mag zuweilen anstrengend sein, doch es gehört für mich dazu. Journalismus ist für mich immer politisch und dem versuche ich gerecht zu werden. In dem ich meine Rolle stets reflektiere und die Sache ernst nehme, ohne mich selbst dabei zu ernst zu nehmen.

Nun habe ich den Schritt in ein für mich neues Medium gewagt: das Radio. Und ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut!

Vielen Dank dem ganzen RaBe-Nest und insbesondere dem Info-Team. Es fägt mit öich! Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.

Noah Pilloud

Aufgehorcht

Radio loco-motivo

Am 1. November sind Nadia Stoller und Christoph Trummer zu Gast bei Radio loco-motivo. Sie spielen live im RaBe Wohnzimmer «neue Volksmusik»!

Radio loco-motivo, Mittwoch 1. November, 16:30-18 Uhr

Lost in Disco

Im November wird die Sendung «Lost in Disco» 20 Jahre alt. Ein Grund zum feiern!

Lost in Disco, Montag 6.+20. November, 20-21 Uhr

Gschächnütschlimmers

Bei Gschächnütschlimmers ist am 10. November OG Florin zu Gast mit seinem neuen Album «ILY< 3», welches er am 03.11. releasen wird. OG Florin ist kunterbunt und pechschwarz, immer mal wieder leicht manisch auf Twitter und dann tiefenentspannt in den eigenen Songs. Florin spielt kuscheligen Hippie-Rock als romantischen und sehr sexy Soundtrack für erste Dates «down south», steht an Parties dann doch am liebsten alleine in der Ecke herum. Seine Hiphop-Tracks haben die Schweizer Rapszene jahrelang mitgeprägt und seine Gitarrenmusik gehört zur most comfy Musik, die es je auf Mundart gab. Und am 24. November kommt Greis in die Sendung. Ob Greis noch gross beschrieben werden muss, glaube ich kaum… Er gehört zu den Urgesteinen des Schweizer Raps, enough said würde ich sagen.

Gschächnütschlimmers, Freitag 10.+24. November, 20-22 Uhr

RaBe Merci Fest

Am 11. November steigt das RaBe Merci Fest, auch dieses Jahr wieder in der Zoobar. Es erwartet euch das Finale der RaBe Stickerjagd, die Singer-Songwriter Folk-Pop Band «Frost & Fog» und zum Abschluss ein DJ Set von den «adilettras». Mehr Infos findet ihr unter NEWS.

RaBe Merci Fest, Samstag 11. November, 21-24 Uhr

Hörkombinat:Politik

Das «Hörkombinat:Politik» der Wochenzeitung WOZ bespricht in einem halbstündigen Podcast aktuelle politische Themen, dies immer auch mit Expert*innen Interviews. RaBe strahlt bis im Januar erstmal 6 Folgen aus.

Hörkombinat:Politik, Montag 13.+27. November, 12-12:30 Uhr

BernTeens

Nie ausgehende Lichter, stetige Hektik und viel Kultur auf kleinem Raum. Essen, feiern, tanzen, entdecken, Nachtleben. Nie unbekannte Gesichter, stetiger Blick und viel Natur auf grossem Raum. Sein, teilen, spazieren, erkunden, Quartierleben. Die nächste BernTeens Sendung wird eine Debatte beinhalten! Wir werden Unterschiede aufzählen, Gemeinsamkeiten nennen, Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen… Das alles zu einem Thema, welches in unserem Team schon mehrmals hitzig diskutiert wurde: Dorf vs Stadt. Wir hören uns am 14. November um 20 Uhr!!

BernTeens, Dienstag 14. November, 20-21 Uhr

