StattRadio Dezember 2023

In dieser Ausgabe: Empfang von Neuchâtel bis Olten! RaBe steigt eine Liga auf.

Knecht RaBrecht

Aufgehorcht – Programmhighlights Dezember 2023 Vor dem Jahresende stehen für uns Sendungsmacher:innen noch einige Aktivitäten an. So ist beispielsweise mit der Redaktionssitzung in der ersten Dezemberwoche ein Informationstreffen unter Sendungsmachenden geplant. Besprochen werden nebst redaktionellen Themen auch Neuerungen technischer Natur. Eine davon betrifft die Erweiterung der Sendereichweite von RaBe. Ja, ihr habt das richtig gelesen, RaBe wird ab sofort von Neuenburg bis Olten gehört. Dank der Umstellung auf die Distributionsplattform von SwissMediaCast sind ausgewählte RaBenmusik und informative Wortsendungen in der halben Schweiz verfügbar. Für uns Sendungsmachende ist dies natürlich ein fantastisches Weihnachtsgeschenk. Übrigens warten auch Geschenke auf euch: Der Dezemberkalender wurde von unseren grosszügigen Partner:innen mit grossartigen Preisen gefüllt, die es abzustauben gilt. Ein bisschen Frühlingsputz im Winter… Und falls ihr jemanden mit einem sinnvollen Weihnachtsgeschenk beglücken wollt: Eine RaBe-Mitgliedschaft kommt immer gut an.

Luca D’Alessandro

Hörmal

Knecht RaBrecht

Von drauss, dem Äther komm ich her und muss euch sagen es Dezämberkälendert sehr! All überall auf den Sendemasten, seh‘ ich tolle Preise rasten. Und droben vor dem RaBe-Tor, kommt die Morgencrew hervor. Sie wird euch in reichem Mass beschenken und sauber bis zur Weihnacht lenken. Es gibt Kaffee, Switch und schöne Schlitten, in tollen Beizen mit mehr als Fritten, Bowling, Rutschspass, Tageskarten, die nur auf euren Anruf warten. Jeweils in unseren Morgenshows, gibt‘s geileres als vom Samichlous. Ich will‘s jetzt hier nicht ganz abfucken, aber der Chlous kann auch dieses Jahr einpacken! Der Sack mit Ramsch wird klar nicht fehlen, fangt die Tage an zu zählen. Ich freu‘ mich wieder fest und echt, für‘s Morgenteam, der Knecht RaBrecht.

Martin Schneider

News

Die Drucki braucht eure Unterstützung!

Die Druckerei Reitschule ist seit vielen Jahren stolzer Produktionsort des StattRadios. Um ihre altersschwache 2-Farben-Maschine endlich zu ersetzen, hat die Drucki nach langer Suche bei einem Händler in Hamburg eine Occasions-4-Farben-Offsetmaschine gekauft. Doch einen Tag vor dem geplanten Transport kam die Schocknachricht: Der Händler ist Konkurs, die Offsetmaschine ist zu einem Teil der Konkursmasse geworden – Geld und Maschine sind auf einen Schlag verloren. Um die Maschine aus der Konkursmasse zu lösen, muss die Drucki die Maschine nun ein zweites Mal kaufen.

Unterstütze jetzt die Spendenkampagne auf crowdify.net (Suchwort «Drucki»), damit das StattRadio weiterhin kollektiv und basisdemokratisch produziert werden kann! Auf drucki.reitschule.ch findest du weitere Informationen, und du kannst auch gerne direkt spenden (Vermerk: 4 Farben!):

IBAN CH43 0900 0000 3041 3016 5Druckerei ReitschuleNeubrückstrasse 83012 Bern

Sandra Ryf

Aktuell

Empfang von Neuchâtel bis Olten! RaBe steigt eine Liga auf.

Die Schweizer Radiolandschaft stellt 2027 definitiv vom analogen UKW auf das digitale DAB+ um. UKW ist das klassische Radio, das rauscht wenn man einen Sender nicht genau eingestellt hat. DAB+ ist ein digitales Radioformat mit besserer Tonqualität. DAB+ wird nach wie vor über Radiosender verbreitet, nicht über das Internet.

RaBe sendet auf UKW mit der Frequenz 95.6 Megahertz. Dies wird noch bis Ende 2026 möglich sein, dann laufen alle Schweizer UKW-Funkkonzessionen aus. Ab 2027 wird unsere Verbreitung via Antenne nur noch über DAB+ erfolgen.

Seit 2017 senden wir auch auf DAB+. Unser Partner für die Verbreitung unseres Programms auf DAB+ ist die Firma Digris, welche sich auf günstige Infrastruktur für kleine Lokalradios spezialisiert hat. Neben RaBe verbreiten im Raum Bern etwa die Radios 105 DJ Radio, Radio Kaiseregg oder Radio Tell ihre Programme mit Digris.

Unser DAB+-Empfangsgebiet ist bei Digris deutlich kleiner als unser Empfangsgebiet über UKW. Der Empfang in Innenräumen beschränkt sich bei Digris weitgehend auf das Berner Ballungsgebiet, im Westen bis Mühleberg und im Osten bis Muri.

Wir haben uns dafür entschieden, unsere Verbreitung via DAB+ ab dem 1. Januar 2024 (Aufschaltung bereits am 18.12.2023) von der Firma SwissMediaCast statt von der Firma Digris ausführen zu lassen. Dort ist das Empfangsgebiet deutlich grösser, es reicht von Neuchâtel im Osten bis nach Olten im Westen. Im Raum Bern verbreiten etwa Radio Bern1, Radio BeO oder Radio Freiburg ihre Programme mit SwissMediaCast.

Dieser Wechsel bedeutet für RaBe bei DAB+ einen Aufstieg in eine höhere Liga, und ermöglicht uns so, auch im Zeitalter nach UKW ein wichtiges regionales Medium mit breiter Hörerschaft zu sein. Um die zusätzlichen Kosten zu stemmen, wird allerdings etwas Einfallsreichtum und Unterstützung aus unserer Community nötig werden. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Markus Roth

Aufgehorcht

Hellas Radio

Die Sendung «Hellas Radio» feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Wir gratulieren herzlich!

Hellas Radio, Montag 4.+18. Dezember, 19-20 Uhr

Power Gen Z

«Was macht uns stark?» fragte sich eine Gruppe von Jugendlichen an der Berufsvorbildungsschule «Préfo Reper» in Fribourg. Gemeinsam gestalten sie dazu die Sendung «Power Gen Z», in der sie ihrer Generation eine starke Stimme geben.

Power Gen Z, Dienstag 12. Dezember, 16-17 Uhr

Radio Kunterbund: Diskriminierung

In unserer kommenden Sendung widmen wir uns dem Thema Diskriminierung. In einem ersten Teil versuchen wir mit Saphir Ben Dakon, Behindertenrechtsaktivistin, den Begriff Diskriminierung zu fassen. Andrea Bättig, Hochschuldozentin, wird ihn danach mit dem Thema Intersektionalität vertiefen. Anschliessend öffnen wir die Barrieren und erzählen aus dem Lebensalltag der Sendungsmachenden und schliessen mit einer Umfrage auf der Strasse zum Thema ab.

Radio Kunterbund, Mittwoch 13. Dezember, 17-18 Uhr

Gschächnütschlimmers goes Eldorado FM X-Mas!

Gschächnütschlimmers überträgt für dich Live und Exklusive das jährliche Eldorado FM Weihnachtsspekatkel live aus dem Bierhübeli Bern! EFM – bestehend aus Tommy Vercetti, Dezmond Dez & Manillio spielen ihre grössten Hits & Klassiker! Am Freitag 22.12.2023, 20:00-22:00 Gschächnütschlimmers aus dem Bierhübeli anschliessend ab 22:00-ca.02:00 Live Eldorado FM X-Mas!

Gschächnütschlimmers Bierhübeli, Freitag 22. Dezember, 22-02 Uhr

Schneeradio

Zum Jahresende gibt es wieder unser Schneeradio während der Winterpause des «RaBe-Info». Das Schneeradio läuft unter der Woche jeweils von 18 bis 19 Uhr vom 25. Dezember bis am 5. Januar.

Schneeradio, Montag-Freitag, 25. Dezember-5.Januar, 18-19 Uhr

