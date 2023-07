SVP will dem Thuner Mokka die Subventionen streichen

Das Café Mokka ist wohl das einzige Kulturlokal in Thun mit einer schweizweiten Ausstrahlung. Seit bald 40 Jahren bietet das Mokka ein vielfältiges Programm: Von obskuren Acts, die nur wenige Leute interessieren, zu Konzerten, die innert kürzester Zeit ausverkauft sind. Das reich dekorierte Haus ist nicht nur für Thunerinnen und Thuner legendär.

Nun kommt das Mokka jedoch unter Druck. Die SVP-Fraktion im Thuner Stadtrat verlangt in einer Motion, dass die Stadt erst die Subventionen kürzt und schliesslich komplett streicht. Das Mokka werde durch den jährlichen städtischen Betriebsbeitrag von 180’000 Franken am Markt klar bevorzugt, so die Argumentation.

Das Kulturlokal sei ein Treffpunkt für Musikliebhaberinnen, für Jung und Alt und diente schon mancher Künstlerkarriere als Sprungbrett, betont hingegen Soner Avci vom Vorstand von Kulturthun. In einem offenen Brief wandte sich der Dachverbund der Thuner Kulturinstitutionen an die Mitglieder des Thuner Stadtparlaments und erinnert an den wesentlich Beitrag, den das Mokka zur Attraktivität der Stadt leistet.

Die SVP-Motion wird voraussichtlich an der nächsten Sitzung des Thuner Stadtrats, am kommenden Donnerstagabend, behandelt.