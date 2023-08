Rückblick auf Legislatur

Am 22. Oktober finden eidgenössische Wahlen statt. Dies bedeutet auch, dass die laufende Legislaturperiode am 31. Dezember zu Ende gehen wird.

Viel hat sich getan in den letzten vier Jahren. Doch was wird von der 51. Legislatur im kollektiven Gedächtnis bleiben? Es seien vor allem die Krisen, die die Politik geprägt haben, sagt

Anja Heidelberger, Co-Direktorin von année politique suisse, ein Forschungsprojekt am Institut für Politikwissenschaften der Uni Bern. Namentlich die Pandemie, der Ukrainekrieg und die Energiekrise.

Année politique suisse veröffentlichte gestern einen Rückblick über die zu Ende gehende Legislatur.