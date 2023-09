In der Nacht von Freitag auf Samstag wird man auch in der Berner Agglomeration einen grossartigen Sternenhimmel betrachten können. 17 Gemeinden beteiligen sich nämlich an der Initiative Die Nacht ist schön. Die öffentliche Strassenbeleuchtung bleibt ganz oder teilweise aus – ein Gewinn für Mensch und Natur sei dies, erklärt Organisatorin Gabriele Siegenthaler Muinde im Interview mit dem RaBe-Info: