LET’S DO IT THE ANGER WAY

Don’t call it a comeback… Naja, in der heutigen Ausgabe von Deep Dive dürfen wir es mal so nennen. Rund ein Jahr ist vergangen, seit die fünf Herren von Anger In Defeat uns im Deep Dive besucht haben. Seither ist so einiges passiert.

Am 1. September erschien ihre neue EP „The Anger Way“ auf den uns bekannten Plattformen. Musikalisch ist es beides, mensch hört die „klassischen“ Elemente von Anger In Defeat, jedoch ist es auch viel neues. Grund genug um mit ihnen über ihre EP zu reden und sie uns gemeinsam anzuhören!

Deep Dive auf RaBe, heute von 20 bis etwa 21 Uhr!