Werbung, Reichweite, Privatsphäre: Instagram im Fokus

Die Social Media Plattform Instagram ändert regelmässig ihr Gesicht. Sobald auf anderen Plattformen Funktionen auftauchen, die bei den Nutzer*innen beliebt sind, kopiert Instagram diese und baut sie ein, um zu verhindern dass User zur Konkurrenz abwandern. Denn diese sind das Kapital der Plattform, die durch das Schalten von Werbung jährlich mehr als 30 Milliarden US-Dollar einnimmt.

Wir nehmen Instagram in den Fokus: Wie hat sich die App vom Fotoalbum zum Shoppingparadies entwickelt? Ein Beauty-Influenzer, der als geschminkter Mann regelmässig Make-Up-Tutorials postet, berichtet, wie er mit Hasskommentaren umgeht und wie es ihm gelingt, Instagram als Safe Space zu nutzen. Und eine Mutter fragt ihre Kinder nach Inputs und Meinungen für ihre kommende Karriere als Insta-Mom und überlegt es sich dann doch noch anders. All das in der heutigen Sendung Subkutan.

Kurzvideos und Werbung überall – Was zeigt uns Instagram?

Wer sich in letzter Zeit auf Instagram aufgehalten hat bekommt vermehrt Kurzvideos und viel Werbung zu Gesicht: Doch die Beiträge von Freund*innen denen man folgt rücken in den Hintergrund. Und wie ist man jetzt schon wieder bei diesen Reels gelandet? Das fragt sich auch Subkutan-Redaktorin Ursi Grimm: In einem Studiogespräch findet sie von Redaktionskollegin Stella Bollinger raus, weshalb die Nutzer*innen von Instagram vermehrt Reels und empfohlene Beiträge sehen. Wie Instagram die Topfunktionen anderen Sozialen Medienplatformen kopiert um keine Nutzer*innen zu verlieren und was diese eigentlich alles auf der Plattform machen.

Instagram aus Sicht eines Beauty-Influencer

Marko ist seit zwei Jahren Beauty-Influencer. Make-Up und Mode sind seine Leidenschaft und er postet regelmässig MakeUp-Tutorials und gibt Modetipps auf seinem Instagram Kanal. Bei Subkutan spricht er darüber, welche Bedeutung Instagram für ihn hat und wozu er seine Reichweite nutzt.

Wie eine Instagram Mom werden?

Subkutan Redakteurin Martine Machy möchte eine Insta-Mom werden: Sie hat bemerkt, dass viele Fraun mit Kindern ein Instagram Profil erstellen und damit zimelichen Erfolg haben. Sogenannte Insta Moms die ihre Kinder und die Familie in den Fokus der Kamera rücken. Tipps über Mutterschaft, Schönheit, Kochen oder Mode: So scheint sich leichtes Geld zu machen in einem idealen Leben. Aber was ist eigentlich mit der Privatssphäre der Kinder? Und was denken sie darüber

Martine Machys Kinder geben ihr Antworten.

Das Buch von Delphine de Vigan: «Die Kinder sind Könige». Die Inspiration für diesen Beitrag.

Gespielte Songs in der Sendung: Chumbawamba – Add me

Angèle – Victime des réseaux