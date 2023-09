Bergkarabach ist eine armenisch-geprägte Enklave in Aserbaidschan, mit rund 120‘000 Einwohner*innen. Am Montag startete Aserbaidschan einen gross angelegten Militäreinsatz in Bergkarabach, gestern ist eine Feuerpause vereinbart worden.

Warum dieser Militäreinsatz? Welche Rolle spielt Russland? Und wie geht es weiter für die Bevölkerung vor Ort? Darüber spricht Sarah Reinke, Osteuropaexpertin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker Deutschland. Das Interview führte das Radio Lora München.